吉利 拚科創板整車第一股

香港上市的大陸汽車整車製造商吉利汽車28日晚間傳出，已完成A股上市輔導，將擇日遞交大陸科創板招股說明書，若進程順利，將領先新能源車企威馬汽車，成為「科創板整車第一股」。市場人士指出，受新冠肺炎疫情影響，吉利正積極透過資本市場融資，藉此度過景氣寒冬。



吉利汽車H股28日收跌0.63％至15.74港元，8月以來股價累跌3.44％，但2020年股價累計仍漲3.28％，年內股價最高在7月13日觸及19.06港元。



界面新聞29日報導，浙江省證監局28日晚間披露，中金公司與華泰聯合關於吉利汽車的上市輔導工作已於日前全部完成。據吉利汽車上市計畫顯示，A股發行不超過17.32億股股份，募資所得約40％用於新車款產品研發項目，約30％用於補充營運資金及一般企業用途，以改善集團財務及現金流狀況。



針對吉利汽車將在A股上市一事，中金公司認為，此舉有助於提升大陸汽車類股上市公司品質，擴大A股汽車類股市值，使資金得到更合理分配。大和發表報告指出，預計吉利汽車集資規模將達到人民幣340億元。



吉利汽車此前表示，2020年上半年受到疫情影響，集團財務、業績表現不如預期，預計下半年大陸乘用車市場需求仍存在不確定性，因此將原定全年銷量目標由141萬輛調降6％至132萬輛，並以「本集團有史以來最困難的一年」來形容2020年的經營情況。



為抵禦疫情，吉利汽車表示，2020年上半年，集團不得不向其供應商支付更多的貿易應付款項，以可能減少第一季生產中斷所帶來的負面影響，進而導致經營活動產生現金凈流出。同時，為進一步充實財務以因應業務活動可能出現的長期中斷，吉利汽車5月宣布向各投資者發行及配售6億股新股份，籌集得款項凈額64.47億港元，配售已於6月完成。



另一方面，8月19日傳出，大陸新能源車廠威馬汽車將於D輪融資完成後，計畫登陸科創板。但由於時間緊迫，威馬預計於9月初完成D輪融資，9月底開始申報科創板上市，以便2021年初在科創板掛牌。