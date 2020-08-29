美國大棒不斷 華為尋求自救

當前美國在5G與晶片領域對華為窮追猛打，華為總裁任正非近日坦言，華為本想點燃5G這個「燈塔」，但美國卻賞了一記大棒，一開始華為還思考是否自己有什麼問題，但在美方接連幾棒後才明白，「美國一些政治家希望我們死」。他強調，求生欲望使華為振奮尋求自救，未來堅持自強、開放的道路不變。



財新網報導，為了在美方封鎖下求生存，任正非7月底曾密集拜會上海交通大學、復旦大學、東南大學、南京大學四所名校，希望在產學研與人才方面加強合作。上海交通大學微信公眾號29日披露任正非當時出席該校座談時的發言紀要。



任正非發言中，有相當比重針對美國制裁有感而發。他指出，未來的技術世界充滿未知，如同黑暗中需要燈塔，今日全球技術與經濟的繁榮，與當年英歐美日俄的技術燈塔作用是分不開的。



任正非表示，華為也想點燃5G這個燈塔，但剛擦燃火柴，美國就一個大棒打下來，把華為打昏了。一開始，華為還反思是否是自己的合規系統出了什麼問題，「結果第二棒、第三棒、第四棒……打下來，我們才明白美國的一些政治家希望我們死」。



對此，任正非指出，華為過去依靠全球化平台，十幾年來集中精力攻擊同一個「城牆口」，取得了一點成功。華為最早將技術理論基地選在美國，十幾年前，開始加大對英國、歐洲、日本、俄羅斯的投入。2019年5月美國將華為納入實體清單後，公司把對美國的投資轉移到俄羅斯，並擴編當地科研人員隊伍。



綜合陸媒報導，隨著美國對華為的封鎖趨嚴，近期華為動作頻頻，除了與大陸名校深化合作，在落實製造本土化與突破晶片、EDA設計等技術難關上，8月華為陸續啟動「南泥灣」項目、「塔山計畫」，並積極參與大陸各地基礎建設。



另一方面，華為海外市場業務遭到重挫，過去歐洲占華為業務總量逾三成，但華為今年上半年財報顯示，在被美國列入實體清單後，因為用戶無法使用Google，華為手機在歐洲市占率大幅下滑40％。



包括過去華為在歐洲深耕的5G業務，也在美方積極遊說盟國抵制下受阻。例如法國總統馬克宏28日表示，法國5G網路建設無意排除任何公司，包括華為，但法國的策略是建基於歐洲主權。分析人士認為，此言暗示法國傾向採用歐洲供應商的設備。