陸廠7奈米被掐死 專家爆最大致命傷

美中關係持續緊繃，加上華為禁令，大陸晶圓代工一哥中芯國際無法取得美國設備，可能只停留在14奈米，難以升級先進7奈米製程。但大陸專家表示，國產晶片在7奈米上被卡脖子，影響較大的可能是手機，14奈米、28奈米晶片完全可以滿足新基建的發展要求。

快科技報導，美國封殺華為祭出終極禁令，華為正面臨危急時刻，在現有庫存晶片用光後，可能會遭遇「斷供」危機。對華為來說，手機業務受傷最慘重，一旦沒有7奈米晶片，手機無法繼續使用。

大陸工程院院士倪光南日前表示，單純的硬件、軟件技術很重要，但綜合的系統功能協調更重要。比如北斗，要提高整體性能，不能只靠單純的硬件，還要依靠軟件、整體系統的設計。

倪光南指出，雖然國內晶片產業在7奈米製程上受到制約，但大陸自製晶片仍可滿足新基建、關鍵信息基礎設施業務的需求。即使自產只有14奈米、28奈米晶片製程，在數據中心依靠硬件軟件的優化處理，也不會有重大問題。

他強調，華為研發鯤鵬920集群運算（11台）在性能上可以達到Intel 8路白金版8160單機的3.31倍，鯤鵬920兩路服務器單機在性能上可以達到Intel 4路黃金版5120單機的1.61倍，就是通過綜合軟硬件系統優化實現的。

倪光南認為，14奈米、28奈米完全可以滿足新基建的發展要求，不能使用7奈米，影響較大的可能是手機，會出現一定的功耗問題。

據大陸官方公布數據，國產晶片自給率在2025年要達到70%，去（2019 ）年晶片自給率僅為30%左右，也就是說在未來6年，自給率力拚翻1倍以上。

（中時新聞網 吳美觀）

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