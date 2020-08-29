環保袋用對了嗎？這樣使用才環保

大陸政府不久前升級「限塑令」，全面禁止生產、銷售和使用一次性不可降解塑膠製品，迫使消費者利用紙袋、布袋作為塑膠袋的替代品。不過，最新研究顯示，若消費者在使用環保袋子的次數較少，可能會比塑膠袋更不環保。

大陸國家發展改革委員會、生態環境部等九部門聯合公布「關於扎實推進塑料污染治理工作的通知」，提出自2021年1月起，在大陸城市的商場、超市、藥店等場所，以及外賣服務中，禁止使用不可降解塑料購物袋。

作為最廣泛使用的人造材料，塑料可謂無處不在，但塑料袋的產品相當「短命」。據世界自然基金會（WWF）數據顯示，在2016年生產的塑料中，近半數都被加工成了使用壽命低於3年的產品，意味著有幾乎一半的塑料在3年之內將變成塑料垃圾。若不限制使用塑膠袋，未來還會有更多塑料垃圾生產。

大陸工信部數據顯示，2019年大陸塑料製品行業完成產量8,184.2萬噸，大陸全國每天使用塑膠袋約30億個，截至2019年底，塑膠袋年使用量超過400萬噸。外賣和快遞行業的發展更加劇了這個問題。

自2008年大陸推出「限塑令」後，大陸的超過、商場的塑膠袋使用量普遍減少三分之二以上，累計減少塑膠袋140萬噸左右。但要解決塑料污染的問題，並不能夠單從限制使用層面上解決。

報導指出，多數消費者利用紙袋、布袋以作為限制使用塑膠袋的替代品。然而，若消費者使用方式不對，可能會比塑膠袋更加不環保。從整體的生產過程來看，普通的塑膠袋對於環境的危害較紙袋更小。

英國環境署的一份研究報告顯示，若其他袋子要比塑膠袋更環保，在塑膠袋使用完一次的情況下，紙袋至少需要循環使用3次，布袋至少要循環使用11次，而棉質環保袋至少要循環使用131次，才能夠比使用塑膠袋更為環保。