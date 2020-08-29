陸升級版限塑令催生新商機 可分解塑膠成新寵

面對「白色污染」，大陸政府不久前推出「限塑令2.0版」，各地方隨即響應。做為塑膠製品生產、流通和消費大省的江蘇省近日提出，2022年底要全面禁止廢塑膠進口。業內專家表示，在官方強力要求下，生物可分解塑膠將成為首選的替代材料，並催化出新興的塑膠回收處理市場。

綜合陸媒報導，為了整治濫用塑膠袋所引發的環境污染，2007年底大陸中央曾經頒布限塑令，此後迄今的13年裡，大陸可回收塑膠相關企業的註冊總量成長4倍，總數超過300萬家。如今大陸中央下達更嚴格的升級版限塑令，表示要落實屬地管理責任，要求各地推出省級實施方案，這也意謂著大陸的塑膠相關與回收行業將迎來新變局。

作為大陸經濟與人口大省，江蘇省的塑膠廢棄物回收處置問題嚴重，本次江蘇版「限塑令」罕見的提出明確時間表：2020年，該省率先在部分地區、部分領域禁止、限制部分塑膠製品的生產、銷售和使用；2022年，全省一次性塑膠製品消費量明顯減少，全面禁止廢塑膠進口；2025年，全省塑膠製品生產、流通、消費和回收處置等環節的管理制度基本建立。

除了江蘇之外，大陸其他各省市也配合中央升級限塑令。廣東省5月份向社會廣泛徵求意見，今年內可望推出正式的禁塑令；河北省則在7月份推出禁塑令，石家莊、雄安新區等對塑膠產品採取嚴格限制。

業內專家認為，預計未來將有更多地方政府加入這場「禁塑」行動，這將讓接近普通塑膠性能及環保性的生物可分解塑膠，成為業界的首選替代產品。例如，原本並不為大眾所熟知的原材料「聚乳酸」，可望成為「搶手貨」。

由於聚乳酸具有良好的抗拉強度及延展性，加上價格與其他生物可分解材料相比更低廉，被認為是生物可分解材料的重要發展方向。大陸「限塑令」推出後，聚乳酸迅速成為行業關注焦點，原本人民幣（下同）4萬元1噸的聚乳酸，短短1個多月就上漲逾1萬元，原本供大於求的市場，如今變得一貨難求。

市場人士表示，目前大陸的生物可分解塑膠市場尚處於起步階段，全澱粉塑膠生產企業較少，仍以PBAT、PLA（生物可分解膜）等技術為主，預期相應項目的新建和擴產將立刻上路。此外，A股資本市場對於可分解塑膠概念也是十分的認同，券商認為，未來可分解塑膠市場的增長空間將達36倍。