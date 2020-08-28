生技作物、瘦肉精 中美喬不攏

在台灣進一步開放美豬美牛進口之際，美國也對中國開放美國肉品進口施壓。美國貿易代表署首席農業談判代表陶德（Gregg Doud）近日表示，中美正就生技作物、瘦肉精問題進行商討，這涉及美國農產品、美豬美牛之後能否真正大舉進入中國市場的關鍵。

中美今年1月簽署首階段貿易協議後，中國加速對美農產品採購與開放。外媒28日報導，針對向美方農產品開放市場，中美首階段貿易協議提到，中方需解決限制美國農產品出口的障礙，以及對美國生技產品的承諾。陶德表示，中國幾乎已兌現促進農業貿易的所有改革承諾。

陶德指出，2020年至今美國對中國農產品出口增長11％，其中豬肉出口增長31％，達紀錄最高水平，禽肉出口增長7％，雙方在肉類貿易也取得進展。但他提到，中美仍就涉及生物技術和瘦肉精問題進行討論。

推動中國開放農業市場是美方最重視的焦點之一，2017年5月中美經濟合作「百日計畫」達成的10項共識中，就包括農產品貿易、中國允許美牛進口。惟隔年7月中美貿易戰爆發，雙方關係持續惡化，有關進程幾乎停擺。

2020年1月中美貿易協議簽署後，中國加速開放與採購，2月底中方即宣布解除30月齡以上的美牛進口禁令。據陶德表示，協議裡中方承諾的促進農業貿易57項結構性改革，目前已完成50項。

然而，真正難點在於中方能否在生技產品、瘦肉精問題對美讓步。以生技產品來說，美國是全球最大的轉基因作物生產國，2019年初，中方曾批准少量美國玉米、大豆、油菜籽轉基因作物進口，但北京對生技行業生產的包括殺蟲劑、轉基因植物的開放動作緩慢，受到美方批評。

另一方面，這些年中國發生數起瘦肉精食安事件，讓民間聞瘦肉精色變，官方因此對瘦肉精殘留量採最嚴厲的「禁用」標準，但在美、加等國採用瘦肉精（如Ractopamine）卻是合法的。由於瘦肉精容易殘留在豬隻內臟，對嗜食此部位的中國人風險尤高，也成為中美談判膠著之處。