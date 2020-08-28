遭轟背叛華為 中芯：遵守經營地法律

川普政府針對華為進行封殺，大陸晶圓代工龍頭中芯國際原本在今年回歸A股，市場期待有機會補上華為先進製程缺口，但中芯國際選擇擴拓展28奈米製程生產線，加上多次在文件上提到將遵守國際規定，無法替若干客戶出貨，被視為供貨華為無望。

隨著陸美科技爭霸愈發激烈，9月15日美國對華為「斷供」大限逼進，全球晶圓代工龍頭台積電宣布在9月14日後暫停出貨給華為，等同讓華為失去了先進製程的晶片生產來源。

中芯國際則是在今年初原本傳出取得華為麒麟710處理器轉單效應，從台積電12奈米製程轉給中芯國際14奈米製程，讓外界燃起中芯國際可以成為華為高階行動處理器晶片的供應來源。原為台積電前研發處長、現為中芯國際聯合首席執行長的梁孟松，在進入該公司不到300天時間，協助中芯國際突破14奈米製程發展瓶頸，並朝N+1、N+2世代前進。

依照中芯國際Q2財報顯示，合併營收達9.38億美元，季增4%，年增 18.7%；歸屬於公司利潤為1.38億美元，年增暴增超過644%，創單季新高，但14/28 奈米貢獻營收僅9.1%，顯示先進製程對營收貢獻仍有限，加上中芯南方下季開始認列折舊，預料中芯國際未來營運承壓。

不過，梁孟松卻在8月7日證實，中芯國際會遵守國際規定，「我們絕對不做違反國際規章的事」，他也指稱有很多客戶即將進入該公司有限的產能，因此華為禁令對中芯國際營運的影響程度在可控範圍，這被市場解讀中芯國際可能配合美方對華為斷供。

談到華為禁令對先進製程業務的影響，梁孟松坦言，先進製程研發的確需要夥伴客戶幫助，但未來若有變化，中芯國際將尋找其他替代方案。

中芯國際2018年5月向ASML訂購價值1.2億美元極紫外光（EUV）光刻設備，就因瓦聖納協定（Wassenaar Arrangement）以及美國政府在背後施壓，中芯國際的採購至今仍等待荷蘭政府核准。

中芯國際在7月16日首掛牌後，8月10日在「上證e互動」平台與投資人進行互動，正面回應關於華為海思、14奈米製程等議題。投資人提問，在9月14日後是否能繼續替華為海思生產14奈米製程晶片。甚至有投資人痛批，中芯國際的客戶都在大陸，卻遵守美國不合理規則，若中芯國際與台積電一樣，為什麼要買中芯國際的股票，就算聽美國的話，先進光刻機能買到嗎？

中芯國際則是回應，公司為晶圓代工企業，面向的客戶不僅是大陸，更有許多海外客戶，同時必須遵守經營地法律，合法合規經營。據陸媒《觀察者網》報導，中國政法大學智慧財產權研究中心特約研究員李俊慧表示，經營地法律所指的就是在美國經營的主體遵守美國的法律，在國內遵守國內法律，因此，若美方要求使用美方技術的廠商不能替華為生產，包括台積電、中芯國際，的確就不能供貨。

由於中芯國際無論是光刻設備，半導體材料以及相關服務，大多來自美國技術，甚至連現在半導體生產設備都有可能被禁止出貨給大陸，中芯國際恐怕自身難保。

（中時新聞網 呂承哲）

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