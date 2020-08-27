中國7月工業企業利潤增速創高 庫存仍有隱憂

中國今天公布，7月工業企業利潤年增19.6%，是連續第3個月成長，並創下兩年來最高增速，其中，汽車和電子等裝備製造業和高科技製造業利潤成長較大。

不過，企業消化庫存速度依然偏慢，且上游採礦業和原物料行業累計利潤降幅仍大，加上疫情反覆和中美貿易摩擦影響，未來工業利潤成長面臨不確定。

中國國家統計局今天公布，7月規模以上工業企業實現利潤總額人民幣5895.1億元（約新台幣2兆5000億元），年增19.6%，增速比6月加快8.1個百分點，並創下2018年6月成長20%以來最高增速。

今年前7個月，規模以上工業企業實現利潤總額3兆1022.9億元，年減8.1%，降幅比1至6月縮小4.7個百分點。

中國國家統計局工業司高級統計師朱虹解讀稱，利潤增加的行業數量增多，7月41個工業大類行業中，有32個行業利潤正成長，數量比6月增加9個；有24個行業利潤增速比6月加快，包括降幅收窄、由負轉正，數量比6月增加9個，反映出利潤改善的節奏較6月加快。

她指出，在環保標準切換、基建投資拉動、家電出口增加等多因素作用下，汽車、電子等裝備製造業生產和銷售同步加快，利潤增速在6月快速成長的基礎上繼續加快。

路透引述光大銀行金融市場部分析師周茂華指出，工業部門經營狀況持續改善，主要是中國國內復工復產持續推進，終端銷售回暖，帶動工業企業銷售加快，工業品價格跌幅收窄，也降低生產成本。

他認為，從趨勢看，伴隨著中國「穩增長」政策效力持續釋放，以及海外需求逐步回暖，下半年經濟需求有望持續成長。

不過，周茂華也說，疫情下經濟復甦擴張不平衡，需求仍滯後於供給，且供給端不少行業尚未擺脫疫情拖累，整體上經濟仍需要政策支持。

中國統計局網站刊登的新聞稿也顯示，7月底工業企業產成品存貨增速為7.4%，雖連續第4個月下滑，但依然偏高。7月存貨周轉天數也比6月增加2.1天至19.7天，均表明庫存依然偏高。

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