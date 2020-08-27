美國全面圍堵 ！ 華為基地台龍頭地位恐不保

2019年全球行動通信基地台的供貨額為383億美元，其中華為手握34.4%，遙遙領先愛立信與諾基亞，穩坐全球龍頭。不過美國全面圍堵華為的禁令，恐影響華為市佔率。

日經中文網報導引述英國調查公司Omdia的統計顯示，2019年全球行動通信基地台的供貨額達383億美元，較2018年成長12%。進一步分析企業佔比的情形，其中華為佔了34.4%，位居首位；其次為愛立信，佔24.1%；第三則是諾基亞，佔19.2%。

報導指出，華為較去年增加4.9個百分點，而愛立信和諾基亞則分別減少1.7與1.6個百分點，顯示華為的表現仍然強勁。

不過報導提及，華為的龍頭地位可能在2020年遭到挑戰，最大的影響因素是中美摩擦持續加劇，排除華為的趨勢在世界範圍內加強。

報導內容指出，由於美國加強對華為的圍堵，要求各國盟友將華為設備從該國的5G建設中完全排除，使得華為目前面臨逆風的情勢。目前包含英國、法國都已表態將對華為設備採取限制措施。

報導引述業內人士觀點指出，華為從4G時就開始積極建設通信網路，得到中國國內的基地台需求支撐，成本競爭力成為優勢。在2020年雖然國際情勢相對2019年嚴峻，中國國內的5G基地台建設需求強勁，因此不少評論仍認為華為能維持較高份額。

報導進一步提到，愛立信和諾基亞也已經磨刀霍霍準備爭奪原本屬於華為的訂單，此外，美國的新創公司Altiostar Networks、日本電信商NTT與NEC結盟，也將加入，爭搶全球通信基礎設施的業務。

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