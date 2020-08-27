華為中興專利侵權上訴 遭英國最高法院駁回

今（8/27）日大陸財經新聞重點摘要：

英最高法院駁回華為中興侵權上訴

中國電訊公司華為和中興通訊被控行動數據技術專利侵權提出上訴，遭英國最高法院駁回。

綜合外媒報導，英國兩間行動通訊技術商Unwired Planet International和Conversant Wireless，早前控告華為與中興通訊侵犯多項專利，英國下級法院最初判決華為與中興敗訴。華為與中興不服，上訴到英國最高法院。英國最高法院審議後，當地時間26日駁回上訴。

第一宗專利侵權案件是Unwired Planet控告華為，侵犯該公司從愛立信（Ericsson）收購所得的5項英國專利，屬於手機通訊的必要專利。第二宗專利侵權案件是Conversant Wireless指控華為和中興，侵犯該公司從諾基亞（Nokia）收購與4G手機下載和傳輸數據，所使用的LTE標準有關的4項英國專利。

華為和中興稱，英國法院不具有決定外國專利有效性的司法管轄權。但法官指出，按照行動電訊業界達成的一項國際專利架構，法院擁有司法管轄權。

恒指開低走低 早盤跌逾200點

全球央行年會（Jackson Hole）舉行在即，市場憧憬美國聯準會主席鮑威爾（Jerome Powell）將發表寬鬆貨幣政策講話的氣氛下，港股27日低開22點，報25,469點，不過之後走勢一路向下，截至上午10點5分，恒生指數報25,263.65點，下跌228.14點，跌幅0.89％。

國企指數27日早盤小升9點，報10,309點；現報10,187.2點，下跌113.16點，跌幅1.1％。

陸7月工業企業利潤增兩成 連升3個月

大陸國家統計局27日公布，7月規模以上工業企業實現利潤總額人民幣（下同）5,895.1億元，年增19.6％，增速比6月加快8.1個百分點，是連續第三個月按年增長，增速逐月加快。

2020年年7月，規模以上工業企業實現利潤總額3.1兆元，年減8.1％，降幅比首6月收窄4.7個百分點。

前7個月，規模以上工業企業中，國有控股企業實現利潤7838.1億元，年減23.5％；股份制企業實現利潤2.2兆元，下跌9％；外商及港澳台商投資企業實現利潤8,586.8億元，下跌3.4％；私營企業實現利潤8,883.4億元，下跌5.3％。

期內，41個工業大類行業中，12個行業利潤總額按年增加，29個行業減少。其中石油和天然氣開採業利潤下跌72.1％；汽車製造業利潤下降5.9％；石油、煤炭及其他燃料加工業由同期盈利轉為虧損。

統計局工業司高級統計師朱虹表示，7月份工業企業利潤增長雖進一步加快，但上游採礦業和原材料行業累計利潤降幅仍然較大，應收帳款增速較6月有所上升，導致企業現金流壓力較大，加上國內外環境複雜嚴峻，未來利潤增長仍有一定不確定性。

上海美國商會：88％企業料失去WeChat影響業務

上海美國商會（AmCham）最新調查顯示，華盛頓計劃對微信（WeChat）實施禁令，在上海的美國公司認為，禁令若適用於在華美國公司和公民，將嚴重打擊其競爭力和收入。

路透報導，該商會在本周向142家美國司法管轄範圍的企業進行調查，88％的受訪企業預計，失去WeChat將對業務有負面影響，有逾三分之一受訪企業認為，WeChat禁令或導致全球收入損失，近5％的企業稱給收入造成的損失可能超過5％。

調查指出，超過70％受訪企業指，如果行政命僅限於美國境內的交易，對收入的影響很小或不會產生影響。

88％的受訪企業使用WeChat，主要是作為與員工溝通的工具，78％將其用於市場營銷。調查顯示，超過36％的企業與WeChat的母公司騰訊有合作和內容關係。

滬深兩市開低走高 創業板漲逾1％

滬深兩市27日開低走高，上證指數開盤報3,333點，升3點，漲幅0.11％；截至10點43分，報3,333.22點，升3.48點，漲幅0.1％。

深成指開盤報13,465點，升37點，漲幅0.28％；現報13,459.33點，升30.93點，漲幅0.23％。創業板指數開盤報2,653點，升9點，漲幅0.36％；現報2,671.37點，上漲27.23點，漲幅1.03％。

各類股個別發展，水泥、有色金屬、化工、煤炭、金融、房地產、電力股表現平穩；石油、鋼鐵股偏弱。

前瑞信亞太科技主管林世偉 獲任小米集團首席財務長

小米集團今(27)日宣布，曾任瑞信亞太區投資銀行與資本市場部董事總經理及科技、媒體與電信業務主管的林世偉，出任小米集團首席財務長兼副總裁。

小米集團指出，小米集團2019年11月29日宣佈集團執行董事、高級副總裁、原首席財務長周受資輪崗出任國際部總裁，繼續擔任執行董事及高級副總裁，之後由集團總裁王翔自2020年4月10日起，擔任代理首席財務長，直至首席財務長遴選委員會確定擔任首席財務長的合適人選。目前遴選委員會遴選出林世偉為首席財務長兼公司副總裁，預計2020年10月8日到任就職。

小米表示，林世偉現年46歲，獲牛津大學工程學碩士學位，具逾20年全方位投資銀行業務經驗。曾擔任瑞信亞太區投資銀行與資本市場部董事總經理及科技、媒體與電信業務主管。也曾任摩根史坦利董事總經理，負責亞太區科技、媒體與電信行業的資本市場業務。

（工商時報 沈美幸）