小米Q2營運抗疫 印度連12季稱王

小米公布上半年暨第二季財報，累計上半年每股盈利為人民幣0.279元，以多元化的商業生態展現了抗風險的能力，營收及利潤更勝市場預期，光是第二季單季智慧型手機銷量達2830萬台，在印度也連續第12個季度保持排名第一。

小米上半年營業收入約人民幣1032.4億元，年增長7.9%，毛利約人民幣152.6億元，年增長22.3%，淨利潤約人民幣66.53億元，年增加29.3%，非國際財務報告準則計量經調整利潤約人民幣56.74億元，年減少0.7%，每股盈利為人民幣0.279元。

小米第二季營業收入約人民幣535.38億元，年增長3.1%、季增長7.7%，毛利約人民幣77.01億元，年增長6.1%、季增長1.9%，淨利潤約人民幣44.94億元，年增長129.8%、季增長108%，非國際財務報告準則計量經調整利潤約人民幣33.73億元，年減少7.2%，季增加46.6%，每股盈利為人民幣0.189元。

小米集團表示，上半年度小米無懼疫情及全球經濟形勢不斷變化帶來的影響，多元化的商業生態展現了抗風險的能力，營收及利潤更勝市場預期，業務規模亦不斷擴大。上半年度小米智慧型手機分部收入仍達619.52億元，第二季度收入達316.28億元，單季智慧型手機銷量達2830萬台。

根據Canalys統計顯示，第二季小米智慧型手機全球出貨量排名全球第四，市場佔有率為10.1%；其中，集團定價在300歐元及以上的高階手機全球出貨量在二季度年增長99.2%。受惠於中高端手機銷量佔比上升，小米於全球智慧型手機平均售價ASP持續提升，年增長 11.8%，季成長7.5%。

在全球市場上，根據Canalys數據，第二季小米已在全球總共50個國家和地區市佔率排名前五，在25個國家和地區排名前三，第二季小米在歐洲地的智慧型手機出貨量年增長64.9%、市佔率16.8%，排名首次升至前三，在西歐，小米的智慧型手機出貨量年增速達到115.9%、市佔率12.4%，其中，小米在西班牙市場出貨量年增長150.6%、市佔率高達36.8%，連續第二個季度排名第一；在法國市智慧型手機出貨量市佔率排名第二，在德國和義大利排名前四。在東歐地區，小米的出貨量在烏克蘭和波蘭排名第一，市佔率分別高達37.1%和27.5%。

此外，第二季小米的智慧型手機出貨量在印度智慧型手機市場的市佔率為30.7%。根據IDC的資料，第二季度小米在印度連續第12個季度保持排名第一，印度自3月底實施了嚴格的封鎖措施，對集團的銷售造成影響，隨著印度在第二季度逐步解除封鎖，消費需求開始反彈，7月印度智慧型手機的日均啟動數量已回升到了1月疫情前水準的72%。

（時報資訊 王逸芯）

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