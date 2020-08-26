劍指美國 解放軍向南海射導彈

當前中美在南海與台海問題上關係緊張，陸媒報導指出，中國在26日上午發射兩枚導彈，其中之一是有「航母殺手」之稱的東風21D型導彈。

報導引述接近軍方的消息人士稱，此舉是對美方發出警告，這也無疑將再次推升南海的緊張形勢。

香港南華早報26日報導，消息人士透露，中國軍方日前在渤海實施實彈演習時，美國25日曾派出Ｕ2偵察機進入中國禁航區。消息人士稱，中國軍方的發射導彈除了是對美方的舉動一項警告之外，也是要提升中國抵抗其他勢力進入具有爭議的南海區域的能力。

報導指出，中國軍方發射的兩枚導彈中，其中一枚是從青海基地發射的東風26B型導彈；另一枚則是從浙江基地發射的有「航母殺手」之稱的東風21D型導彈。導彈的目標為海南省的東南方海域和西沙群島海域，上述飛彈落點位於海南島海事部門上周五（21日）公布的8月24日至29日實彈演習的禁航區域。

東方26型飛彈射程達4千公里（2,485英里），能攜帶核子或傳統彈頭對地方和海上目標進行攻擊；東方21型飛彈射程為1,800公里，據中國官媒形容，東方21D型導彈是全球最先進的反艦導彈。

解放軍近期密集演習，繼其上周連續公告渤海、黃海、東海和南海等周邊海域軍事演習後，浙江海事局8月26日再發布一則東海實彈演習公告，稱解放軍將於27日上午8時至30日下午6時在東海海域進行「東海實際使用武器訓練」，期間禁止其他船隻駛入演習劃定的水域範圍。

8月22日至26日，解放軍在青島至連雲港以東海域組織大型實彈射擊演習。另外，針對美國U-2偵察機25日闖入解放軍劃設的禁飛區，除了中國國防部已發出警告，中國外交部也表示，美方U2高空偵察機擅自闖入解放軍北部戰區實彈演習禁飛區活動，嚴重干擾中方正常演訓活動，嚴重違反中美海空安全行為準則及相關國際慣例，極易引發誤解誤判甚至造成海空意外事件，是赤裸裸的挑釁行動，並已向美方提出嚴正交涉。