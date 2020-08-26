報復性反彈？ 穆迪升陸今年GDP增速

路透社報導，由於中國第二季經濟復甦超預期，國際信用評級機構穆迪（Moody’s）將中國今年國內生產毛額（GDP）成長率由1%上調至1.9%，但未改變對整體經濟展望的預測。

報導引述穆迪報告指出，中國財政刺激措施帶動第二季經濟反彈，並反映在工業生產和固定資產投資的強勁成長中；而公部門基礎設施和房地產支出則推動了總投資。另外，和2019冠狀病毒疾病（COVID-19）相關的醫療用品、電子產品需求增加，也帶動了出口。

不過穆迪也指出，目前中國家庭消費和私部門投資的復甦依然疲弱，零售業連續7個月呈現年減態勢，這凸顯當地疫情雖似受控，但消費信心依舊低迷，對服務的需求可能進一步減弱。

報告認為，家庭需求恢復正常的速度將取決於可支配收入的改善狀況，而隨著民眾重返工作崗位，可支配收入將有所提高，並增強消費需求。

不過穆迪仍指出，外部需求障礙和政府對經濟支持將逐漸減弱，都會限制經濟成長。成長速度的關鍵，取決於其他推動因素自然減弱時，家庭消費可推動的程度能有多少。

報導指出，中國今年第二季GDP年增3.2%，超過預期，是得益於疫情防控情勢好轉、復工復產持續以及供需兩端明顯改善等因素。

報導引述分析說，下半年仍需要中國官方宏觀政策的支持，尤其是儘快落實積極的財政政策。

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