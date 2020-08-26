拼多多納入那斯達克100 成最年輕成份股

那斯達克交易所25日正式將美股中概股拼多多納入「那斯達克100指數」成份股。拼多多成為目前最年輕的成份股公司，同時也是那斯達克歷史上，從創立到進榜時間歷時最短的公司。

澎湃新聞報導，那斯達克100指數、標普500指數是全球重要的兩大股市指數，其中，那斯達克100指數的成員企業，總市值超過10兆美元，被視為全球科技發展的風向球。相較於標普500，那斯達克100指數更側重引領世界的尖端技術變革，其技術公司占比接近60％，成員企業的增長性與投資收益率均高於標普500。

以目前的市值權重計算，位居那斯達克100指數前五位的分別是蘋果（Apple）、亞馬遜（Amazon）、微軟（Microsoft）、谷歌（Google）與臉書（Facebook），首次被納入的拼多多位居第26位。

相較於其他那斯達克100指數成員，創立於2015年9月的拼多多是最年輕的進榜企業。基於大陸蓬勃增長的內需市場，拼多多成功引領大陸電子商務的二次爆發，並於2018年7月登陸那斯達克交易所。

上市2年來，拼多多服務的用戶群體由3.44億倍增至6.83億，平台年成交額由人民幣（下同）2,621億元，增長384％至1.3兆元。在此期間，拼多多股價較發行價19美元累積大漲345％，總市值接近1,000億美元。

現階段，創立5年的拼多多，已經成為大陸農產品線上流通、外貿品牌轉內銷市場，以及海內外品牌獲取增量市場的主要平台之一。

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