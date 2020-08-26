‧人幣資產吸力強 外資搶布局

近年大陸金融市場對外開放推進，加速外資進入大陸股債市場的表現，截至2019年底的大陸債券市場存量規模達99兆元（人民幣，下同），其中境外主體持債規模2.3兆元、年增率26.7%；同樣的大陸股市市值59.3兆元，境外主體持有股票市值也增至2.1兆元，年增率達82%之多。

中國人民大學國際貨幣研究所副所長涂永紅認為，大陸經濟較高的增長率支持較高的投資回報，進而吸引國際資本持續流入大陸市場；實際上，目前全球包含MSCI等3大國際主流指數也已全部納入A股。

人幣國際地位顯著上升

據「第一財經」引述涂永紅說，近幾年中國人民銀行（大陸央行）持續推動金融市場對外開放，擴大跨境投融資管道，並改革相關制度安排，形成以直接入市、互聯互通機制為基礎的多管道雙向開放框架；例如「滬港通」、「深港通」、「債券通」、「滬倫通」與基金互認等制度安排，滿足了不同投資者的需求和投資偏好。

此外，清華大學國家金融研究院國際金融與經濟研究中心主任鞠建東表示，伴隨大陸金融改革與開放進一步深化，人民幣在全球金融市場地位顯著提升，貨幣國際功能拓展和強化，彰顯新興國際貨幣的市場魅力；觀察2019年人民幣國際化表現穩中有進。

近日，人行也發布《2020年人民幣國際化報告》指出，從2019年全年來看，人民幣國際使用呈現出經常項目收付金額的年增率成長、金融市場開放加深、人民幣匯率彈性明顯增強等特點。

鼓勵外貿多用人幣

但鞠建東也提醒，如今人民幣的國際化水準與大陸GDP約占全球16%之間相比，還有巨大的發展空間；同時，人民幣國際化與實體經濟發展水準差距，也給大陸經濟、金融體系帶來潛在的風險；因此，人民幣國際化需有更大的突破、更快的發展、更高的水準。

基於此，涂永紅則建議，應提高人民幣在貿易投資中的使用占比，繼續擴大人民幣跨境支付結算，通過電子商務、進博會等平台，鼓勵貿易企業更多使用人民幣，並逐步消除限制人民幣使用的障礙，促進貿易投資便利化。

（旺報 吳泓勳）