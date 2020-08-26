波動大 人民幣增持意願減半

中美關係緊張及經濟前景不明，造成人民幣匯率短期波動大，降低民眾持有意願。國泰金控20日公布8月調查，未來一年有意願增加人民幣存款者占8.8％，比2019年2月調查時的16％，幾近「砍半」，有意減少人民幣部位者，則從一年半前的11.7％提高到17％。

國泰金控每月初會針對集團客戶發出不計名問卷，同步會了解時事問題，近二年8月是固定詢問人民幣持有意願。

中央銀行日前公布6月國銀人民幣存款統計，餘額降至2,411億人民幣，創下6年半新低，而國泰金8月調查有79.1％的受訪者沒有人民幣部位，與2019年2月調查相較，增加2.4個百分點，而人民幣存款佔全部存款10％以下者從19.6％降至17.9％，人民幣存款佔全部存款10％以上的受訪者則從3.7％減至3.0％，即有人民幣部位者，都是一年半調查以來的新低點。

在未來一年持有意願上，有74.2％的受訪者表示未來一年將維持現有人民幣存款比例不變，與前幾次調查比率變動不大；而未來將增持人民幣存款的受訪者則從2019年2月調查時的16％，到今年8月減少到8.8％，是一年半以來的最低，想減持人民幣者則從去年2月占11.7％ ，今年8月增加到17％，國泰金分析，顯示近2年民眾對於持有人民幣意願持續下滑。

國泰世華銀即分析三大原因，人民幣過去存款利率高，有較高誘因，目前一年期定存利率僅1.4％，低於去年1.7％。第二是新台幣強勢表現，近幾年兌人民幣也明顯升值，降低民眾持有人民幣意願。第三是2018年中美貿易戰使人民幣急挫，疫情又造成全球與大陸政經情勢緊張，民眾會擔心人民幣匯率再波動。

台北富邦銀行則表示人民幣仍是有利差優勢，但因為中美貿易角力，造成人民幣匯率的不確定性，目前客戶的外幣投資還是以美元、澳幣為大宗。