死線逼近 華為求生 遭爆連晶片半成品都收

距離華為禁令生效的9月14日剩不到三周，日本媒體爆料，華為正在大舉囤貨半導體晶片，甚至與供應商談好，半成品和未經過封測的晶片都接收，華為進入「混亂生存模式」。

美國於本月擴大華為禁令，限制所有使用美國技術的晶片商必須獲得許可才能供貨給華為，而之前下的訂單得在9月14日前交貨完成。

日經亞洲評論報導，華為正在努力建立晶片庫存，包含聯發科、瑞昱、聯詠、立積、三星、SK海力士等關鍵晶片供應商，以及大立光、舜宇光學等光學鏡頭廠也在努力出貨中。

消息人士透露，華為最近常常在清晨4點打電話給供應商，或是半夜開電話會議，現在華為幾乎是陷入「混亂生存模式」，甚至會不斷更改自己的計劃。

產業人士表示，他們將遵守美國的規定，但也會努力滿足客戶的需求，如今剩下三周可以在沒有美國許可的情況下出貨給華為，因此，目前出貨的產品除了成品晶片外，還有部分是半成品或是未經封裝測試的產品。

有分析師認為，一旦華為用光這些關鍵零件，明年手機的出貨量將會暴跌75%。

聯發科回應該報導時表示，將遵守全球貿易規範，並不會出貨半成品；大立光則稱無法對特定客戶做出評論，未來將繼續關注供應鏈狀況及相關規定。

文章來源：Huawei in ‘survival mode’ as suppliers race to beat US deadline

（ 中時新聞網 徐慈薇）