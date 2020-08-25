陸經濟大力反彈 與美差距進一步縮小

在全球其他國家努力遏制新冠病毒之際，大陸的復甦動能正在增強，有望進一步縮小與美國經濟的差距。

在大陸各地，餐館和健身房又開始忙碌起來。地鐵車廂和機場候機室都擠滿了人。孩子們正準備重返教室，並且幾乎不會面臨美國官員口中將成為新冠疫情後生活常態的限制舉措。在一些學校，學生被要求隨身攜帶口罩，但不是必須要戴。

由於採取了嚴格的控制措施，新冠病毒在大陸基本上得到遏制，摩根大通(J.P. Morgan)最近將其對2020年大陸經濟的增長預期從4月份的1.3%上調至2.5%。世界銀行(World Bank)和其他機構的經濟學家也上調了對大陸的預期。大陸是唯一一個預計今年將實現增長的主要經濟體。

儘管這一反彈難以和大陸過去幾年的迅猛擴張相提並論，但仍應有助於這個全球第二大經濟體加快追趕美國的步伐。美國經濟2020年或將衰退多達8.0%。

經濟反彈也支持了北京方面的信念，即大陸的官方主導模式優於美國的市場體系，同時在美中地緣政治競爭日益加劇之際增強了大陸領導人的底氣。上述政府主導模式幫助大陸以最小的創傷度過了2008-09年的金融危機。

彼得森國際經濟研究所(Peterson Institute for International Economics)經濟學家兼大陸問題專家拉迪(Nicholas Lardy)表示，今年大陸的通脹調整後經濟產出很可能達到11.9兆美元。這大約是美國預計產出的70%，比率較去年上升七個百分點，是單個年份大陸對美國取得的最大升幅。

布魯金斯學會(Brookings Institution)全球經濟和發展高級研究員Homi Kharas稱，使用當前美元匯率，按絕對價值計算，新冠疫情讓大陸經濟有望在2028年與美國持平，比他在疫情前的估計快兩年。

世界銀行前首席亞洲經濟學家Kharas表示，疫情還將有助擴大大陸相對於俄羅斯和巴西等其他發展大陸家的經濟實力。印度可能會大幅倒退，到明年底其經濟規模很可能不到大陸的五分之一。

Kharas稱：「大陸作為發展國家最大的經濟體，將變得更加強大。」他還表示，隨著全球第三大經濟體日本進一步落後，大陸走出疫情時的地位很可能更加穩固。國際貨幣基金組織(IMF)預計日本經濟今年將收衰退5.8%。

不過，大陸的經濟復甦仍然脆弱，從貿易夥伴面臨雙底衰退的威脅到地緣政治擔憂，警報信號比比皆是。此外，也有許多專家仍然對大陸的經濟數據持懷疑態度。另有一些人表示，大陸經濟就算真的反彈，也是不可持續的。

總部位於紐約的研究公司榮鼎集團(Rhodium Group)創辦合夥人Daniel Rosen針對大陸債務不斷增加、全國各地經濟增長不平衡以及銀行體系內不斷惡化的問題提出警告。

他說，最近幾個月很大一部分生產活動生產出的商品並沒有市場，這雖然短暫提振了經濟數據，但卻造成庫存過剩的問題，這將在今年晚些時候拖累經濟增長。

Rosen把大陸比作一個似乎即將在內道超過美國的速滑選手，他表示，大陸雖然實現了增長，但面臨著更深層次的問題：「溜冰鞋正在割傷大陸的腳，傷口在流血，但今年大陸還會嘗到一些甜頭。」

儘管如此，目前的經濟復甦仍足以讓大陸人的日常生活，感覺比西方許多國家好得多。

文章來源：華爾街日報

（中時新聞網 趙永紝）