蓬佩奧前腳剛走 中國外長王毅訪西歐五國

中國外交部24日宣佈，中國國務委員兼外長王毅於25日起，展開歐洲五國訪問之行。王毅今次先後正式到訪義大利、荷蘭、挪威、法國，以及德國5個歐洲國家。王毅此行時值中美關係緊張，歐洲成為中美同時嘗試團結對象。美國國務卿蓬佩奧月中才走訪了中歐4國。

中國外交部發言人趙立堅24日在例行記者會上公佈，王毅應義大利外交與國際合作部長迪馬約、荷蘭外交大臣布洛克、挪威外交大臣瑟雷德、法國歐洲和外交部長勒德里昂、德國外交部長馬斯邀請，會於8月25日至9月1日，正式訪問義大利、荷蘭、挪威、法國、德國5國。

趙立堅介紹，中方期望王毅達到3個目標：（1）共同落實好中歐領導人共識，積極推進雙方重要的政治經貿議程；（2）同歐方就應對疫情，穩定全球產業鏈供應鏈進行合作，進一步探討在數位經濟、綠色經濟等新興領域的合作；（3）對外共同發出維護多邊主義，完善全球治理的一致聲音，為世界和平穩定和發展做出更大的貢獻

趙立堅表示，王毅此次歐洲之行，是中國外長在新冠肺炎疫情緩解後的首次出訪，受到有關國家的熱烈歡迎，充分體現了雙方對中歐關係的重視。

趙立堅提及，中國國家主席習近平主席以視頻、通話、信函等形式，同歐盟和歐洲國家領導人保持著經常溝通，第22次中國歐盟領導人視頻會晤成功舉行；在中歐建交45週年之際，雙方積極攜手推動中歐和國際抗疫合作，豐富了中歐全面戰略夥伴關係的內涵。

趙立堅指出，在疫情背景下，國際形勢不穩定、不確定性更加突出；中歐作為世界兩大力量、兩大市場、兩大文明，就推動國際社會團結抗疫，維護多邊主義，重啟世界經濟開展合作的重要意義更加凸顯。

美國國務卿蓬佩奧8月11至15日間，先後走訪捷克、斯洛文尼亞、奧地利，以及波蘭4個中歐國家。蓬佩奧訪問期間繼續試圖促使歐洲與中國對抗，並稱中國挑戰比當年蘇聯更大。蓬佩奧又與斯洛文尼亞簽署聲明，表示要排除「不可靠」5G網路供應商。