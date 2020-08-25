港府與泰日等國 重研「旅遊氣泡」

香港當局正與多個國家商討互相放寬入境限制，以恢復旅遊業，其中港府與泰國和日本的商討較為深入。

2019冠狀病毒疾病（COVID-19，新冠肺炎）令全球旅遊業備受衝擊，港府6月已曾與外國商討設立「旅遊氣泡」，目的是互相放寬入境限制，但因疫情反覆而暫緩。但商務及經濟發展局局長邱騰華昨天說，他們正與8至10個國家再次商討「安全旅行圈」安排，其中與泰國和日本的商討較為深入。

港府與相關國家的商討重點，是各自認可對方的COVID-19病毒測試標準，乘客的病毒測試資料經由航空公司和運輸單位轉達並確認後才可登機。當乘客抵達後，對方國家仍有權要求相關乘客再做病毒測試。

旅遊界立法會議員姚思榮向媒體說，港府6月底時已與泰國和日本溝通，商討統一檢測、申請程序及配額等問題，後因第三波疫情再起而未再談及具體做法。

他預計，「安全旅行圈」會先從一個地方做起，比如泰國可先考慮在清邁先試行，以免跨城市的往來導致交叉感染。

除了有意與外國政府推行「安全旅行圈」外，港府也計畫稍後與中國大陸和澳門推行「健康碼」，方便市民往來大陸和澳門之間。

隨著疫情變得穩定，澳洲和紐西蘭早前率先提出「安全旅行圈（travel bubble）」概念，即首先恢復兩地民眾往來，但繼續禁止其他國家人士入境。