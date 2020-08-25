退場就爆虧 人民幣對新台幣匯率13年半低位

國際美元7月走弱，主要亞幣多數大幅升值，根據央行我國與主要貿易對手通貨匯率統計，當月新台幣升值0.54％，人民幣漲幅1.36％，一來一往，人民幣對新台幣交叉匯率，當月均價雖略上揚至4.2163元，仍位在13年半來相對低位，現在退場最多將面臨18.46％匯損，反而是逢低進場布局的時機。

人民幣對美元匯率7月走升，約在人民幣7元大關上下，月均價為人民幣7.0117元，新台幣則是力守29.5元防線，月均價29.563元。因此換算人民幣1元對新台幣交叉匯率月均價為4.2163元，雖略高於6月的4.1987元及5月的4.2127元，但仍位在13年歡以來的低位，更遠低於2015年1月時的5.1711元。

央行是在2013年2月開放外匯指定銀行（DBU）承作人民幣業務，當月人民幣1元對新台幣交叉匯率月均價為4.7205元，之後人民幣強勢下，交叉匯率衝高至破新台幣5元大關，2016年4月之後回落至5元之下，走勢更一路向下，至今年6月來到13年半新低。

匯銀主管表示，也就是說以目前人民幣對新台幣交叉匯率的水準，代表從2013年2月開辦後進場的民眾，如果退場賣掉人民幣，全部都將面對不同程度的匯損，最高更達到近二成之多。就算是過去銀行人民幣優惠存款利率最高時期的4～5％，恐怕賺到的利率根本難以彌補匯損。

但反過來看，如果手上完全沒有人民幣資產，尚未進場的空手者，基於資產多幣別配置布局的規畫，或有意加碼人民幣資產者，卻是13年半以來難得的逢低進場好時機，可以用相對低價買進人民幣。匯銀主管指出，就算人民幣存款利率已低，其實還是高出新台幣存款許多，尤其其他較高收益的人民幣計價基金、債券、ETF等可選擇。

匯銀行主管認為，對於外幣資產的規畫，就如老生常談的「雞蛋不要放在同一個籃子」，即幣別的配置不宜過度集中單一或少數貨幣，各主要貨幣均不可偏廢。由於大陸已是全球二大經濟體之一，人民幣長期國際化地位將無法忽視，許多國家央行外匯存底均增持人民幣資產，一般人的外幣資產亦然，總之，「除非急著用錢」，退場絕對不是個好選擇。