大陸在台海南北軍演 法媒曝光位置

中共解放軍東部戰區（前身為南京軍區）官方微博8月13日宣布，近日在台灣海峽及南北兩端連續實施實戰化演練。不過根據法國媒體揭露演習位置，離台灣還一大段距離。

中共解放軍東部戰區（前身為南京軍區）官方微博8月13日宣布，近日在台灣海峽及南北兩端連續實施實戰化演練。該戰區發言人指出，「個別大國」在涉台問題上「消極動作不斷」，向台獨勢力發出嚴重錯誤信號，嚴重威脅台海地區和平穩定。

根據中共解放軍東部戰區13日的微博公眾號，東部戰區發言人、解放軍空軍大校張春暉表示，近日，大陸解放軍東部戰區多軍種多方向成體系出動兵力，在台灣海峽及南北兩端連續組織實戰化演練，進一步檢驗提升多軍種聯合作戰能力。

針對共軍在台灣海峽南北端舉行軍演，我國防部13日表示，國軍運用聯合情監偵作為，對於台海周邊情勢以及海、空域動態，均有嚴密掌握應處，「目前狀況正常，請國人放心」。

而根據法國媒體《East Pendulum》23日推特的圖片顯示，大陸在台海南北演習，離台灣還一大段距離。

（中時新聞網 丁世傑）

台海情勢詭譎多變 前外交官示警曝現況：最危險的一刻

中美軍機軍艦近期頻繁出現台海周邊，台灣各界擔心會不會開戰，並引起朝野針對大陸是否會出兵武統台灣展開攻防。前外交官介文汲認為，現在局勢走到了近20年來最危險的一刻，他也分析大陸軍演的目的，並呼籲政府應該調整態度來面對愈發失控的局勢。

介文汲24日在政論節目《新聞深喉嚨》中表示，現在台海的局勢大概是1996年飛彈危機以來，又更危險的一次，現在解放軍的演練，和美軍在台灣附近的行動，是過去20年來很少見到，是最危險的一刻。

至於為何會有這樣的情況，介文汲看了大陸媒體的報導後發現，解放軍一系列的軍演，是為了震懾島內台獨勢力，至於為何這時候發出這樣的訊息，是因為大陸心理面不踏實。

介文汲指出，雖然大陸一直說和平統一，但也不放棄動用武力，動用武力沒有設定時間表，可是有設定條件，在什麼狀況下必須使用武力，現在大陸會有這樣的反應，也是因為擔心設定的這些條件可能會變成現實，所以產生危機意識。介文汲還列舉一些可能會增加大陸動武機率的情況，比如台灣宣布改國號、有外國軍力進入台灣等等。

介文汲分析，如果美國有武裝力量進入台灣，或是台灣有高層官員訪問華府，跟美國發表一個共同針對大陸的說法，這些情況出現的話，大陸沒有選擇。介文汲呼籲，要知道台灣的處境非常危險，在中美的對抗中，兩個核大國不會爆發戰爭，美國也不會冒戰爭升級的風險，會轉而透過代理人，那在台海誰是代理人？

介文汲也說，如果台海發生戰爭，對兩岸都會造成難以彌補甚至毀滅性的結果，並指出要小心的不是美國，而是台灣，因為戰場會在台灣的家門口甚至是家裡，雖然有人很勇敢說要用掃把去打仗，但希望不要發生這樣的情況。

最後，介文汲用很沉痛的心情呼籲，政府應該用非常悲天憫人，把老百姓放在最高點來考量，這樣的一個高度，來處理現在越來越失控的台海情勢。

（中時新聞網 李培睿）