今（8/24）日大陸財經新聞重點摘要：

1.人行：應建立全球人民幣外匯交易市場

中國人民銀行有意加速人民幣國際化，人行金融研究所所長周誠君指出，應該建立全球人民幣外匯交易市場，讓境外投資人更方便投資人民幣資產，推進人民幣金融業務發展。

中證報報導，周誠君此前在2020金牛資產管理論壇上表示，要讓境外非居民投資者在遵守當地法律、不用來大陸開戶基礎上，就可持有和投資人民幣資產，故應該要建立一個全球的人民幣外匯交易市場和相應的基礎設施，讓投資者在持有人民幣資產後，能按照當地法律法規在當地外匯市場進行套期保值和外匯交易。

周誠君表示，要推進在岸、離岸人民幣金融業務發展，在資本帳戶開放、人民幣可兌換方面穩扎穩打。當前境外非居民投資者，對持有人民幣資產有很大需求。

例如隨著大陸資本項目開放越來越多，境外非居民投資者願意投資人民幣資產，且在跨境貿易中，中國更多鼓勵、引導和支持企業用人民幣結算，因此，境外市場主體會擁有更多人民幣。

周誠君指出，在近期的市場波動中，美元指數下滑，人民幣匯率上升，中長期對人民幣匯率持更加樂觀的態度。

2.俄羅斯：將與華為進行5G合作

美國在全球號召盟友抵制中國電信設備巨頭華為，歐洲幾大國也因此頒布政策限制華為，但俄羅斯走上不一樣的路。

俄羅斯外交部長Sergei Lavrov近日表示，準備與中國、華為展開5G技術方面合作。

香港信報報導，Lavrov在23日一場論壇上表示，俄羅斯不會跟隨美國的5G方針，不會針對中國、華為的5G進行抵制，俄羅斯反而很有興趣與其他國家有5G方面的互動合作，共同將現代技術引入實際生活，準備好與中國和華為就俄方目前正努力發展的5G技術進行合作。

3.阿里巴巴港股漲3％ 投資人美股換港股避險

隨著中美地緣政治風險加劇，市場上不少主要機構投資人陸續要把阿里巴巴美股轉為港股，以應對政治威脅。

阿里巴巴港股24日走強，截至發稿股價漲3.24％報261港元，逼近此前263港元的高價位置，成交額逾41億港元。

香港信報報導，如淡馬錫、Baillie Gifford與Matthews Asia等機構投資人已經要求將阿里美股換為港股，淡馬錫確認轉換手中半數的阿里股票，Baillie Gifford轉換比例20％，Matthews Asia轉換比例75％。

Creditease Wealth Management香港離岸資本市場主管Nelson Yan表示，會進行這種轉換，主要是對於長線投資者而言，美國政治局勢發展不明朗。

4.躲美禁令？企業微信海外版更名WeCom

疑似躲避美國的禁令，騰訊微信近日將企業微信海外版的名稱由「WeChat Work」改為「WeCom」，低調拉大與WeChat之間的連結。

香港經濟日報報導，騰訊微信團隊為企業打造的辦公管理工具「企業微信」，近日被發現已在18日將海外版進行改名，由「WeChat Work」改為「WeCom」，微信官方沒有發出任何通告，只有在海外官網，以及蘋果、Google等應用商店作出相應調整。

市場猜測，此舉與美國禁令有關，此前美國總統川普簽署命令，禁止美國實體在9月20日之後再與微信進行交易，企業微信也可能在此範圍之內。

騰訊微信團隊在2016年推出企業微信，供商業機構作辦公管理用途，也能與一般微信互通。

5.深圳創業板註冊制開跑 首批18上市公司股價飆漲

陸股深圳創業板註冊制24日正式啟動，同日18家新股上市公司股價飆漲，截至發稿漲幅均逾50％，多檔新股漲幅破100％，其中卡倍億漲幅逾500％、康泰漲幅逼近500％。

改革後的創業板漲跌幅限制擴大至20％，新股上市首5日不設漲跌幅限制。

新浪財經報導，中國國務院副總理劉鶴表示，創業板註冊制對於完善中國資本市場體系有重大意義，為下一步中小板和主板註冊制改革奠定基礎。

路透引述PwC全球TMT行業主管合夥人周偉然說法，陸股接連推出上海科創板、深圳創業板註冊制，對吸引潛在上市公司方面產生強大的競爭力，可能加速中美技術發展脫鉤，美國及其盟國可能採用自己的技術體系或使用自己的設備，中國及其友好國家可以建立自己的標準，而不是採用統一的標準。