陸新增16例境外確診新冠 1人來自台灣

中國23日新增2019冠狀病毒疾病（COVID-19，新冠肺炎）16例確診，皆為境外移入。其中5例由上海驗出，當中有1名來自台灣，15日抵達上海後被集中隔離觀察。

據上海官方微信「上海發布」，這名確診人士為中華民國籍，8月15日自台灣出發，當日抵達上海浦東國際機場，入關後即被集中隔離觀察，期間出現症狀。綜合流行病學史、臨床症狀、實驗室檢測和影像學檢查結果等，診斷為確診病例。

其餘確診皆為中國大陸人士，來自美國、英國、新加坡的不同日期航班。上海市表示，目前5例境外移入確診病例已轉至定點醫療機構救治，已追蹤同航班的密切接觸者155人，都已落實集中隔離觀察。

中國31個省（自治區、直轄市）和新疆生產建設兵團23日新增16例境外移入確診，除了上海5例，還有福建3例，四川3例，雲南3例，山西1例，山東1例，新增疑似病例1例，為上海驗出的境外移入病例。

總計中國境外移入現有確診病例215例，現有疑似病例2例。累計確診病例2418例，累計治癒出院病例2203例，無死亡病例。

截至8月23日24時，中國大陸現有確診病例408例，累計治癒出院病例7萬9925例，累計死亡病例4634例，累計報告確診病例8萬4967例，現有疑似病例2例。

累計追蹤到密切接觸者81萬1824人，尚在醫學觀察的密切接觸者1萬3220人。

帶有病毒但沒有症狀的無症狀感染者方面，中國大陸新增無症狀感染者27例，均為境外移入。當日轉為確診病例1例，當日解除醫學觀察22例，尚在醫學觀察的無症狀感染者374例。

此外，香港特別行政區累計確診4682例（出院4018例，死亡77例），澳門特別行政區累計確診46例，皆已治癒出院。