隔離卡住台商 倒閉潮恐加劇

受到新冠肺炎疫情對今年經濟巨大衝擊影響，雖然大陸經濟復甦，但在巨浪下台商仍遭重創。即便大陸加速企業振興紓困，但多位資深台商坦言，不少中小型台商在這波已然撐不下去，陸續聽到倒閉或正在清算的消息，甚至下半年恐有更強一波倒閉潮，認為這跟自身企業體質、產業環境等有關；兩岸封鎖、隔離下，讓企業經營調度不如之前靈活也是原因之一。

上海台協副會長蔡世明說，當有兩岸隔離14天的問題時，難免會造成台商經營難度提高，雖然有電話或視訊，但畢竟台商老闆不是在第一線管理。過去都說台商到大陸經營要注重「三本」，包含本業、本錢、本人，要親自在當地，才能精準感受市場脈動。

沿海一帶台商表示，這14天對台商來說就是個關卡，之前會擔心疫情，之後如果擔心隔離，不考慮赴大陸的話，又會有市場敏感度的問題。同時要跟銀行方面打交道，例如資金調度等，就算能看到人，但光靠視訊還是缺了點誠意。

受到今年新冠肺炎疫情的影響，讓全球經濟面臨衰退困局，大陸目前較全球稍微提前復甦，在第1季GDO衰退6.8%之後，第2季反彈轉正3.2%，同時官方租稅減免、資金奧援「挺企業」紓困政策也陸續出爐。

雖然大陸經濟開始回溫，但全年難跟去年比，台商退場企業不在少數。蔡世明說，雖然這難以統計，但從聽到消息來說，上半年撐不住的確實不少。光以上海來說，涉及貿易、酒店、餐飲，甚至做大陸內需的台商都有聽聞倒閉或正在清算。

他表示，部分台商營業額只有去年50％或甚至一半都不到，基本上就是負債經營、吃老本，能不能撐下去就看原來口袋有多深；另外也要看企業經營模式。如果過去採取的是擴張式經營，本身現金較少、負債較高的台企，恐怕退場機率更高。

沿海台商說，上半年台商還在拚命撐，期待經濟回溫，但如今觀察大陸報復性消費回補業績沒這麼快，可能上半年還在苦撐的就會放棄，關鍵要看到下半年會否有更多停損退場的台商企業。

（中國時報 吳泓勳）