雙面夾殺 紅色風暴襲捲台廠

繼陸企立訊精密買下台灣電子大廠緯創在大陸的昆山廠後，台灣機殼製造大廠可成泰州子公司，也被另一家陸系大廠藍思併購。台北經營研究院長陳明璋指出，陸美貿易戰後，大陸積極扶植紅色供應鏈，但疫後兩岸邊境不解封，更讓台廠經營辛苦，陷入雙面夾殺窘境，多少加速台廠成為紅色供應鏈擴張整併的囊中物。

陳明璋指出，兩岸邊境不解封，在陸台廠不僅管理鞭長莫及，台幹來回兩岸都要隔離14天，營運成本上升，在在削弱與大陸本土企業競爭力；加上陸美貿易戰後，大陸積極建立自主供應鏈，美國也積極去中化，都加速在陸台廠營運困難。

整併戲碼 早已上演

「緯創賣掉在昆山工廠，不會只是單一個案」，陳明璋說，類似這樣的整併案例會愈來愈多，且許多在陸台商規模小，在這波疫情下，取得紓困資源比不過本地企業，營運更加艱困，被整併戲碼早已上演。

對台商供應鏈有深刻了解的資誠創新諮詢公司董事長劉鏡清指出，在國外大品牌廠扶持下，紅色供應鏈將快速搶占代工市占率，「中國銷售、中國製造」已成大趨勢，未來在大陸市場上，除了手機外，電動車、醫療器材等產業，台商都很難和陸企競爭。

「紅色供應鏈」快速崛起，早已是趨勢。產業分析師認為，因應貿易戰後陸美供應鏈分道揚鑣，蘋果也加入紅色供應鏈的扶植，以避開被大陸列入美企報復清單中。但國際大廠扶植對岸供應鏈，對台廠自然不利。

劉鏡清直言，大陸對電動車、5G等新產業，及石墨烯等材料工業的發展都很積極，台商除了半導體等少數產業外，有領先優勢已不多，未來在大陸市場上，台商將很難和紅色供應鏈競爭。

削弱競爭力 優勢漸失

一位大陸台幹指出，疫後政府對陸邊境不解封，台商過不去，台幹往返兩岸，來回隔離要28天，試問有哪幾家企業願意這樣支付28天隔離薪水，就算支付，也增加營運成本。代工廠代工都是「毛3道4」，利潤低，這樣下去，根本沒有競爭力。

在他觀察，規模大的企業或許可以靠視訊，但以緯創、和碩、可成等這種台灣電子五哥、五虎都逃不過紅色供應鏈整併，規模小的中小型台商，疫情期間能生存下來已屬不易，管理上的鞭長莫及，乾脆賣給陸廠，撤離大陸者不在少數，這也成了大陸紅色供應鏈整併台廠的加速器。

不過工研院產科國際所副所長鍾俊元認為，紅色供應鏈目前搶走的只是低階產品，中高階產品仍在台灣，不至於有太大威脅。但鍾坦言，我們要一葉知秋，知道國際產業布局趨勢，如果低階市場給了陸廠，我們得另闢新市場。