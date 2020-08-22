川普獵捕 華為崩潰 誰是漁翁坐等收割？

受川普政府擴大出口禁令衝擊，華為麒麟晶片將在九月中旬停產，華為Mate40 可能是搭載高端麒麟晶片的絕版手機。市調機構TrendForce預估，華為明（2021）年智慧手機生產量恐下修至3,000萬～5,000萬支，以今年智慧機出貨1.9億支來推算，等於較今年出貨衰退85％~74％相當慘烈。

美國商務部17日升級禁令新規定，實體清單新增38家華為子公司，禁止所有使用美國技術與軟體生產的半導體零組件賣給華為，除了台積電從9月15日之後「斷貨」華為外斷貨，8月17日之後，聯發科確定無法出貨手機晶片給華為，屆時將重創華為智慧型手機和5G基地台業務。

由於目前庫存及部份零組件仍可供貨到9月15日，TrendForce維持今年華為手機生產量1.9億支的預測，但9月15日之後，華為無法再取得任何美系技術含量的零組件之下，明年手機產量下修至3,000萬～5,000萬支，較今年衰退85％～74％。

華為手機市占將由小米、OPPO、Vivo瓜分大半，若未來零組件供貨能恢復，華為手機產量還是可望回到1億支以上水準。

無獨有偶，摩根大通（簡稱小摩）最新報告也提到，若供應商無法獲得美國商務部的許可證，華為的手機和5G基地台業務可能在庫存晶片用光後，遭受生死存亡威脅。目前華為在大陸市占約45～50%，一旦手機業務雪崩，小米、Oppo、vivo等品牌將是大贏家，而海外市場則是三星和蘋果受惠。

拿不到關鍵晶片，對華為來說，不是痛失「全球手機銷售銷售霸主」這麼簡單，投資銀行傑富瑞（Jefferies）認為，華為的手機業務可能就此「陣亡」。

（中時新聞網 吳美觀）

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