獨角獸出沒 金融科技、AI應用吸睛

全球最大獨角獸登場！八月十四日螞蟻金服進入上市輔導期，參考中芯國際的進程，估計十一長假前後同步掛牌A+H股，屆時配合科創50 ETF推出，上證指數有機會站穩3200點後進一步挑戰3587前波高點，先前在本欄提示過的「除中國平安外的四大保險公司，新華保險、中國人壽、中國人保、中國太保等」皆持有螞蟻金服的股權，很有可能藉此動用保險股拉抬指數。

此外，中信建投為輔導券商，是證券股的指標，尤其是76.46億元(人民幣)的股本，僅11.64億流通股在外，是具備籌碼優勢的控盤工具，因此證券股可能扮演助攻的角色。

螞蟻金服概念股 誰是下一個君正集團？

更重要的是，螞蟻金服概念股勢必成為市場的焦點，尤其是本欄點名的君正集團股價翻倍之後，市場必然關注誰會是下一個君正集團？中國人保旗下的人保資本持有螞蟻金服0.5445%股權，加上442.2億股本，僅56.02億流通股在外，有機會複製中信建投的模式。

AI四小龍概念股的投資機會

AI四小龍之一的商湯科技，七月三十一日傳出考慮在科創板上市，這很有可能是繼螞蟻金服之後另一個市場矚目的獨角獸，專注在電腦視覺和深度學習的原創技術研發的商湯科技，在知名人工智能(AI)演算法提供商中，是AI四小龍當中已獲得盈利的公司。

2019年十二月，商湯科技預計公司2019年營收將達到7.5億美元，同比增長超200%。商湯科技、曠視科技、雲從科技、依圖科技四家並稱為AI四小龍，不用說，股市已經開始關注相關概念股的投資機會。

未來半導體對於PC與手機的依賴性將會降低，支撐半導體成長的動力來自萬物互聯的物聯網、汽車電子、VR/AR等產業的快速成長，演算法將成為推動AI重要的推手，深耕SOC芯片設計、算法研究的瑞芯微擁有三九八項專利、二○七項電腦軟體著作權、二十七項集成電路布圖設計登記。瑞芯微的應用處理器芯片主要應用在智能物聯與消費性電子兩大領域。

數位相機只能取得平面彩色影像，完全沒有深度的資訊，這代表當我們看到一張照片，只知道這個人的臉部有多寬多高，卻不知道他臉部的立體結構，例如：鼻子有多挺(有多深)，為了取得影像的深度資訊，近年來蘋果投入研發飛時測距(ToF, Time of Flight)，iPhone X所使用的3D立體影像感測技術，蘋果稱為TrueDepth相機，iPhone X的A11處理器，內建雙核心的「神經網路引擎」，專門處理影像辨識相關的機器學習、推論模型、演算法，也是一種針對人工智能特定應用所開發的集成電路，可以讓使用者在手機上便可辨認臉部特徵。

瑞芯微在3D成像TOF應用方面處於中國同業領先地位，根據YOLE報告預測，2019-2025年3D成像與傳感市場規模將從五十億美元增加至一百五十億美元，未來幾年3D攝像頭在智慧型手機的滲透率將大幅上升至2025年達70%，預期瑞芯微可望受益。

模擬IC未來三年20%以上增速

正由於物聯網的需求日漸增加，世界先進、台積電、聯電等三大八吋晶圓代工廠的產能供不應求，造成驅動芯片、電源管理芯片、模擬芯片等缺料問題將持續到明年第一季。目前滬深股市唯一一家專注在模擬芯片設計公司的聖邦股份，且產品全面涵蓋信號鏈和電源管理兩大領域，剛完成溢價收購的鈺泰半導體就是為客戶提供電源管理芯片，上半年每股收益0.673元。

根據中國製造2025白皮書提到，中國芯片自給率要在2025年達到70%，保守估計中國模擬芯片至少還有20%的市占率、五百億元人民幣以上的成長空間，預期未來三年中國模擬芯片市場將保持20%以上的增速，而2019年營收7.92億元，2020年上半年營收4.66億元的聖邦股份在購併鈺泰半導體後，業績成長的幅度將高於行業的平均值。

文章來源：理財周刊