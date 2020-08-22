寵物店入駐商場 萌寵經濟用這兩招鎖定客戶

隨著經濟發展與所得收入提升，讓大陸的「萌寵經濟」大行其道，成為市場消費新興熱點。相關業者更藉由進駐大型商場，以「零售＋體驗」模式鎖定消費群，希望在這股市場熱浪中尋求更大的商機效益。

每日商報報導，根據「2019年中國寵物行業白皮書」顯示，2019年大陸城鎮寵物（犬貓）消費市場整體消費規模達到人民幣2,024億元，比2018年增長18.5％。萌寵市場的擴大也吸引了全新業態，譬如在擁有高消費力的杭州，該市的湖濱銀泰、來福士廣場、國大城市廣場、樂堤港等，開始出現大型綜合體寵物店。

像是樂堤港購物中心A區的「爪爪聯萌」寵物生活館，這家600平方公尺的大型店面共分為兩層，一樓為寵物商品零售區、洗護美容區，二樓為寄養服務、「擼寵」體驗區。

該店經理表示，他們是2019年5月份進駐樂堤港，此後無論是在店面效益還是品牌影響力上，都取得不錯的效益和反響。目前「爪爪聯萌」的寵物周邊商品銷售和洗護服務頗受歡迎，顧客範圍幾乎包含整個杭州市。

此外，位於杭州國大城市廣場的「MIGOpet」，其店面與「爪爪聯萌」相似，寵物販售區占較大面積。為了吸引人流，該店選擇在商場用落地式櫥窗做展示，鼓勵顧客進店與寵物互動，藉此吸引和培養更多的養寵人群，同時也能用寵物販售帶動更多周邊商品的消費。

市場分析人士指出，近10年來，大陸寵物相關企業總量由2010年的3.61萬家增長至2019年的49.58萬家，成長將近14倍。值得注意的是，2019年相關企業年度註冊增速高達63.22％，年新增相關企業超過19萬家，均為歷史之最。

在企業數量迅猛增長的同時，寵物店家也開始思考如何提升自身的影響力。中國寵業講師團聯盟理事長張建國表示，寵物業者進入商場，能與商場形成良性互動，同時，寵物店應該更加注重服務輸出和客戶體驗，以打造屬於自己的經營特色。