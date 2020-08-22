陸寵物外賣崛起 七成訂單點給喵星人

隨著愈來愈多大陸年輕人加入「吸貓擼狗」一族，毛孩經濟也催生寵物餐飲外送服務崛起。外送平台調查顯示，近一年寵物外送訂單飆漲135％，平均每單消費高達人民幣（下同）125元，並有七成以上訂單都是點給貓咪。鏟屎官伺候喵主子至誠之心，讓部分大陸網友大嘆人不如貓。

東方財富網報導，大陸外送平台餓了麼19日最新公布「2020寵物外賣報告」，該平台自2019年4月開始經營寵物外賣，截至2020年上半年，餓了麼平台上的寵物商家數量已較2019年年底增長3倍。

報告顯示，90後已成為平台上最大的寵物外賣消費群體，平均每月為家中貓狗叫外賣的頻率在2次以上。且他們點寵物外送服務也不單為了應急需求，目前該平台上的寵物食品、玩具、智能飲水機等各類商品超過3,000種，就有一位鏟屎官在半年內為愛貓愛犬挑選了300件商品外送到家。

報告稱，寵物外送服務用戶主要分佈在大陸一、二線城市，三線以下地區增速更快，年增長率300％以上。該平台上，貓咪的相關搜索量是狗的4倍，熱銷商品71％以上為貓相關商品，29％為狗相關商品，有7成外送都是點給喵星人。

而且鏟屎官為毛孩花錢一點不手軟。餓了麼調查平台上經營一年以上的寵物商店資料，發現2019年7月至2020年6月間，平均每單消費高達125元。

毛孩商機也為不少人打造致富之路。一位26歲的上海年輕人譚施聰在餓了麼開設寵物外賣店，年入近300萬元。譚施聰表示，生意最好的時候，約有八成以上的營業額都來自餓了麼，足見生意之火熱。2019年福布斯中國推出30歲以下精英榜，譚施聰榜上有名。

另一家寵物專賣店「萌它」則是2018年9月於餓了麼平台上線，從初始的一家店目前已拓展到20家店。萌它負責人高茂翔分析，該店的成功關鍵，除了仔細掌握線上線下的庫存，降低積壓成本，同時透過促銷活動提高整體客單價，並且提升客戶體驗。

阿里本地生活服務公司零售事業部副總裁熊斌表示，寵物外送服務的崛起，不僅為飼主提供了可靠便捷的服務，未來也為毛孩經濟發展提供了更多發展空間。