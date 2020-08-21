國泰、螞蟻合設大陸消金公司

兩岸金融巨頭再攜手，衝刺對岸市場

為衝刺大陸消費金融市場，兩岸金融巨頭再攜手合作。國泰金控21日公告，子公司國泰世華銀將出資人民幣8億元（約合新台幣34.1億元），與大陸螞蟻科技共同成立重慶螞蟻消費金融公司，國泰世華銀占股10％，可參與經營，是「站在巨人的肩膀上進軍大陸消費金融市場」，經與兩岸金融監理單位預先溝通，希望送件申請後，能儘速開業。

國銀已有中信銀、凱基銀、王道銀等與大陸企業合資成立消金公司，永豐銀也有合作對象並申請中，而重慶螞蟻消金公司資本額人民幣80億元，預期是國銀合資消金公司中規模最大者。

這是國泰金與大陸螞蟻集團再度合作，第一家是國泰金原100％持有的大陸國泰產險，將51％股份出售給螞蟻，兩大集團共同經營，擴大網路投保等商機。

值得注意的是，背景雄厚的中國華融資產管理公司及寧德時代均參與重慶螞蟻消金公司投資，此外還包括南洋商業銀行、北京千方科技及江蘇魚躍醫療設備，其中，螞蟻出資人民幣40億元，占新公司股權50％；國泰世華銀行出資約人民幣8億元，持股為10％。未來公司可經營業務廣泛，包括人民幣業務、發放個人消費貸款、經批准發行金融債券、與消費金融相關的諮詢、代理業務、銷售與消費貸款相關的保險產品等。

螞蟻科技早期從大陸阿里巴巴集團劃分出來，主要從事多種消費金融或支付業務，如支付寶、芝麻信用、餘額寶、網商銀行、螞蟻小貸等，在網路金融技術競爭力及市占極強。目前國泰金在大陸已有各50％合資的陸家嘴國泰人壽，有國泰世華銀的大陸子行，亦有合資的國泰產險，而新合作的螞蟻消金公司只是總部位於重慶，但市場並不限於重慶，且股東們企圖心極強，未來前景看好。例如大陸網購極為盛行，民眾要在網路上購買商品時，可能需要資金融通、小額貸款，螞蟻消金極可能在線上迅速完成消費者的借款需求。

國泰金強調，本次合作案洽談多時且非常慎重，與螞蟻集團的合作，可以讓國泰世華銀了解相關的網路金融等新經營模式，同時以螞蟻在大陸的知名度與市占，這次的出發，國泰金是站在巨人的肩膀上，要進軍大陸消金市場。