川普斷生路！陸鬧晶片荒 掰了老美誰補位？

川普政府日前擴大華為禁令，在未經過許可下，任何企業不得供貨含有美國技術的半導體產品與服務給華為，限制還擴大至採購、中介商，不僅讓華為旗下海思半導體設計的處理器難產，華為手機業務甚至可能一蹶不振。對此，華為除了依靠大陸半導體自主化之外，也有機會向擁有非美技術的日本企業下單。

據《華爾街日報》報導，陸美科技爭奪領導地位下，大陸急需提升半導體自主化，最近大陸國務院公布的新時期促進積體電路產業和軟體產業高品質發展的若干政策》報告指出，2019年大陸晶片自給率僅30%，目標2025年要達到70%，等於是要在六年內，大陸晶片自給率成長超過一倍。

在此情況下，尋找非美系供應鏈的廠商成為大陸發展半導體，同時補足華為半導體生產來源空缺的好方法。又稱東京電子、半導體設備製造商的東京威力科創（Tokyo Electron）成為矚目焦點，預料接下來有機會湧入大單。

東京威力科創股價從今年3月低點以來強彈超過80%，近5日價格較為疲弱，走跌逾2%。該公司主力產品為半導體成膜設備、半導體蝕刻設備以及生產平板顯示器的設備，在全球同類產品市占率第二，日本則為第一。

《華爾街日報》也曾在6月底報導，北京當局到今年底打算耗資1,500億美元，在大陸部署50萬個5G基地台，這些電信設備大都來自華為。全球被動元件大廠村田製作所董事長Tsuneo Murata認為，在全球消費性電子產品需求衰退的情況下，大陸市場積極布局5G，對他們來說是個前景十分光明的市場。

當時報導也指出，大陸短期想依靠提高半導體自主化來應付需求非常困難，所以填補美企供貨空缺的，實際上已經深耕大陸市場多年的日企。

文章來源：WSJ

（ 中時新聞網 呂承哲）

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