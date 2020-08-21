美封殺華為活路全沒？ 晶片女王1年前就預見

川普政府擴大華為禁令，無論是採購商、中介商還是供貨含有美國技術的半導體產品，都必須經過美國政府核發執照才能出貨華為，導致華為旗下海思半導體經營面臨困境，華為輪值總裁余承東日前證實，麒麟9000處理器將成「絕版」。回到去年，華為被美國商務部列入實體清單，當時華為海思總裁、被稱作是「晶片女王」何庭波發了一封致員工的內部信，預告美國全面封殺下，華為自研處理器的出路。

華為早在去年5月15日遭到川普政府列入實體清單後，海思半導體就面臨存亡之秋。何庭波在這封信件指稱，華為多年前已經做過極限生存的假設，若有一天所有美國先進晶片與技術將不可獲得，該公司將讓所有的備胎轉正，華為也能繼續為客戶提供服務。

何庭波表示，海思將啟用「備胎」計畫，兌現為公司對客戶持續提供服務的承諾，確保公司大部份產品的戰略安全，繼續提供大部分產品的供應。

何庭波提到，這是歷史的選擇，所有我們曾經打造的備胎，一夜之間全部轉正

這些努力已經連成一片，挽狂瀾於既倒，確保公司大部分產品的戰略安全，大部分產品的連續供應。面臨至暗日子，是每個海思的平凡兒女成為時代英雄的日子。

海思半導體成立於2004年10月，專門替華為產品設計晶片，最為外界所知的莫過於華為手機晶片麒麟系列，此外還有伺服器晶片鯤鵬系列、基地台晶片、基頻晶片以及AI晶片等。海思總部位於深圳，在北京、上海、美國矽谷和瑞典設有設計分部。

何庭波正是在1996年進入華為，由於工作表現積極且優異，被外派到矽谷學習，並在之後接受華為創辦人任正非指派，成為華為海思總裁，經過多年發展，海思獲得巨大進展，並在華為影響力持續擴張，並加強研發能力下，華為手機也成為全球前幾大品牌，更在近年擠下蘋果全球市占率，與南韓科技大廠三星電子競爭。

根據市調機構IC Insights調查，海思今年上半年營收增長49%，躍居全球第十大半導體廠，但主要是受到禁令影響，積極拉貨所致，預料無法持續太久。

川普政府先是在今年5月宣布加緊華為禁令，導致全球晶圓代工龍頭台積電在7月16日宣布正式斷供華為，9月14日之後不再替華為海思設計的麒麟處理器生產晶片，大陸晶圓代工龍頭中芯國際也暗示無法出貨給華為先進製程，導致華為半導體來源確定被阻斷，加上近期緊縮禁令，導致連聯發科、高通等第三方廠商想出貨給華為的機會也消失，甚至是矽智財(IP)、電子自動化(EDA)工具供貨也遭到川普政府限制，華為面臨史無前例的挑戰。

對此，早些時間市場盛傳，華為提出「塔山計畫」的消息，將打造沒有美國技術的半導體工廠，雖然海思員工受訪時表示沒聽過此事，大陸的「國家大基金」砸重金投資包括中芯國際、紫光展銳、北方華創、長江存儲等本土半導體廠商，海思在其他產品的研發腳步依然沒有停歇之下，何庭波是否能順利整合出屬於大陸半導體的產業鏈，外界都在關注。

（中時新聞網 呂承哲）