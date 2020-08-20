陸券商：數位貨幣將重塑國際結算體系

對於北京當局致力發展數位貨幣，有中國大陸券商指出，數位貨幣將可重塑國際結算體系，是人民幣國際化的重要工具。

第一財經網今天報導，對於中國央行推動數位貨幣，大陸國海證券表示，央行數位貨幣將成為中國未來內外雙迴圈模式的重要抓手，一方面數位貨幣將有力促進中國國內數位經濟發展，為經濟運行降本增效；另一方面將重塑國際結算體系，是人民幣國際化的重要工具。

這家券商還指出，數位貨幣的推出將重塑支付產業鏈，除了中國央行及商業銀行將新增系統外，銀行核心系統、資料庫等軟硬體也面臨改造，個人手機等終端同時存在替換需求。

8月14日，中國商務部印發「全面深化服務貿易創新發展試點總體方案」通知，表示將在京津冀、長三角、粵港澳大灣區及中西部具備條件的試點地區展開數位人民幣試點，由人民銀行制訂政策保障措施。

通知表示，數位貨幣在深圳、蘇州、雄安新區、成都及未來的冬奧場景試點之後，將視情況擴大到其他地區。

網上資料指出，中國數位貨幣具有雙重信用屬性，一方面它是由中國人民銀行發行貨幣，由中國主權信用作為擔保；另一方面，中國人民銀行將數位貨幣發行給商業銀行，商業銀行對外使用數位貨幣，由商業銀行的信用作為擔保。

有分析表示，中國致力發展的數位貨幣可以繞開現有國際交易規則，為人民幣國際化打開方便之門。也因此，有人認為長遠可能會影響美元現有的國際貨幣地位。

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