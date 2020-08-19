甲骨文跨界競購TikTok 醉翁之意好深…

TikTok與微軟之間的談判尚無定論，甲骨文（Oracle）又橫插一腳，令市場大吃一驚。17日週一，有媒體引述知情人士稱，甲骨文已經與字節跳動就收購TikTok美國業務進行了初步談判。除了美國業務之外，甲骨文還考慮購買TikTok在加拿大、澳大利亞和紐西蘭的業務。

甲骨文此舉令市場頗感奇怪，畢竟這家專注企業級軟體的科技巨頭根本沒有社交媒體業務，為何也要跟風加入對TikTok的追逐？

在戰略咨詢公司Center for Innovating the Future地緣政治未來學家Abishur Prakash看來，儘管TikTok似乎不是最適合甲骨文現有客戶群體的產品，但它將為甲骨文帶來數據方面的優勢，以便甲骨文改善其營銷產品。

若將TikTok的數據放在甲骨文的伺服器上，甲骨文或許能夠進軍新行業。

與此同時，考慮到TikTok全球下載量超過20億次，其龐大的用戶基礎也是吸引甲骨文的一個要點。此外，TikTok的商業模式對臉書構成了直接威脅，這或許也令甲骨文心動。

目前，甲骨文官方尚未透露為何參與針對TikTok美國業務的競購，但公司此前已經與一群已經擁有字節跳動股份的美國投資者合作，其中包括General Atlantic和紅杉資本（Sequoia Capital）。

過去一段時間以來，微軟一直是TikTok美國業務的最有力潛在收購者。Twitter也與TikTok進行了初期談判，但外界對這家美國社交媒體集團為這筆交易融資的能力並不看好。

甲骨文的加入無疑為字節跳動提供了一個可靠的可以替代微軟報價的方案，但字節跳動的最終選擇還不得而知。

社交媒體分析師Matthew Brennan認為，對字節跳動而言，最好的買家是財力雄厚、出得起好價錢的公司，而且要在技術上足夠優秀，且在消費者行動業務上足夠弱勢，避開未來的競爭可能性。所以「這樣聽起來，甲骨文似乎是一個不錯的選擇」

另外，在幾大科技巨頭角逐TikTok之際，尚不清楚白宮是否更加支持甲骨文參與競購TikTok的業務。但值得注意的是，億萬富豪Larry Ellison是矽谷少數公開表態支持川普的人之一，微軟聯合創辦人比爾·蓋茲則多次批評川普。

文章來源：騰訊網

（ 中時新聞網 趙永紝）

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