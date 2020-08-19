加速去美化 華為供應鏈曝陸放緩5G建設

川普政府今年5月對華為發出封殺令，要求所有企業只要是出貨含有美國技術的半導體產品給華為，都要經過美國政府審核通過，導致華為連建設5G基地台都出現問題，據日媒報導，近期華為與大陸另外一家通訊設備大廠中興通訊，近期通知供應商放緩出貨速度，藉此重新調整產品設計，加快去美企化腳步。

據《日經亞洲評論》報導，消息人士透露，華為、中興通訊今年6月通知部份供應商放緩某些5G基地台產品出貨速度，好讓他們調整產品設計。一名供應中興通訊的供應商高層透露，幾乎到7月時所有供應鏈就已經停擺，加上中興通訊已經大幅度修正產品設計，不知道何時能恢復正常供貨。

一名華為供應商也透露，華為已經進行修改產品設計，並替換先前在生產基地台設備時所使用的零組件，導致5G基地台的建設速度放緩。供應商表示，今年上半年庫存需求強勁，導致今年下半年面臨客戶訂單銳減的風險。

美國商務部本周一擴大華為封殺令，說明只要是出貨華為的採購供應商、中介商或是終端使用者，都需要取得執照，這使得包括聯發科等台廠近日股價重挫。不過，相較於上半年華為在電訊設備業務積極建立庫存，下半年需求明顯減弱，多名知情人士也指出，大陸今年5月起受到罕見的強烈降雨所帶來的大洪水災情，導致大陸5G建設腳步放緩。

文章來源：asia.nikkei

（ 中時新聞網 呂承哲）

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