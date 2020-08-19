今（8/19）日大陸財經新聞重點摘要：

1.外媒：兩成日本企業考慮遷出大陸

根據外媒一項調查顯示，有五分之一的受訪日本企業指出，正在或考慮將業務、營運基地與供應鏈遷出中國，絕大部分的受訪者擬將業務轉移到亞洲其他地區。

上述調查是路透委託Nikkei Research於8月3日至13日進行，採訪495家大中型非金融公司，約有220家公司回覆。

針對中美關係惡化這個問題，有46％的日企認為美國制裁中國將影響盈利。目前中國是日本最大的貿易夥伴，大部份日企認為，在目前的情勢下，企業沒有在美國、中國市場之間做出選擇。不過，如果不得不選擇的話，有62％的受訪企業表示，會選擇美國市場，而不是中國市場。

另一方面，受到新冠疫情影響，有65％的日企允許或鼓勵員工在家上班，導致8月辦公室利用率較2019年同期大幅下滑，因此有三分之一的日企正在重新評估辦公室空間使用。

2.陸購19.5萬噸美玉米 但農產品採購仍離協議承諾甚遠

美國農業部於芝加哥時間18日表示，中國買家已達成購買19.5萬噸美國玉米的協議。外媒報導，目前中國正苦於應對國內玉米價格飆升的局面。

路透報導，自兩年前中國爆發非洲豬瘟以來，中國生豬數量反彈速度快於預期，使得中國對飼料用玉米的需求增加。中國貿易商表示，雞肉生產商也在推進大規模擴張計畫。

據美國農業部數據顯示，2020年上半年，美國向中國出口逾40.47萬噸玉米，高於2019年同期的19.45萬噸。

根據中美第一階段貿易協議，中國承諾購買價值365億美元的美國農產品，不過，中國距離實現此一承諾仍非常遙遠。另據美國統計局數據顯示，截至6月，美國向中國出口72.74億美元的農產品。

3.川普推遲中美首階段貿易協議評估

美國總統川普於當地時間18日表示，是他決定推遲中美原定於美東時間8月15日舉行、評估兩國第一階段貿易協議執行進展的會議。川普並稱「我現在不想和中國談」。

路透報導，川普於當地時間18日出席在亞利桑那州舉辦的活動，當被問及是否會退出與中國的貿易協議時，川普表示，要看情況而定。

中美高層原定於美東時間15日舉行視訊會議，檢視中美首階段貿易協議落實成效。按照規劃，中國國務院副總理劉鶴和美國貿易代表萊海澤（Robert Lighthizer）原先有望在視訊中，按中美首階段貿易協議章節，審核中方對美國農產品及能源產品的採購、金融開放、人民幣匯率、智慧財產權保護與禁止技術轉讓等執行進度進行討論。

4.穆努欽：任何收購TikTok交易 都將保護美國數據

美國財政部長財政部長穆努欽（Steven Mnuchin）於美東時間18日，拒絕回應美國軟體大廠甲骨文（Oracle）參與競購TikTok的報導。但穆努欽表示，任何收購TikTok的交易，都將保護美國數據。

英國金融時報援引消息人士透露，甲骨文已經與TikTok母公司字節跳動進行初步談判，考慮收購TikTok在美國、加拿大、澳洲和紐西蘭的業務。

穆努欽在接受CNBC訪問時指出，美國政府正在研究所有不同的問題，但他可以保證任何獲得批准的交易，都將確保美國數據得到保護，並確保TikTok成為一家總部位於美國的企業。

路透報導，美國總統川普於當地時間18日出席在亞利桑那州舉辦的活動時表示，甲骨文是一家好公司，可以收購TikTok的美國業務，並稱相關公司必須在9月15日之前找到關於此事的解決方案。川普還重申美國財政部必須從出售TikTok資產的交易中分一杯羹。