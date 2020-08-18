中國推動數位人民幣 學者：抵禦金融被脫鉤

中國人民銀行積極推動數位人民幣，4大銀行進行數位貨幣運行測試。學者認為，中國必須為被踢出美元支付系統的風險做準備，人民幣加速數位化，中國抵禦「金融被脫鉤」的能力會大大增強。

中國商務部日前宣布，將在京津冀（北京、天津、河北）、長三角、粵港澳大灣區及中西部具條件地區，試點數位人民幣，先由深圳、成都、蘇州、雄安新區等地及冬奧場地相關部門協助推進。

香港經濟日報今天報導，中國經濟學者、前人民銀行貨幣委員會委員余永定表示，中國在金融方面，確實面臨著美國一系列的威脅，雖然到目前為止美國的制裁只是少數案例，仍要十分小心。

報導指出，中國證券監督管理委員會副主席方星海認為，在國際交易中，中國仍然依賴美元支付系統，這使中國對於美國可能的制裁應對十分脆弱，中國必須為被美元支付系統剔除的風險做準備。他指出，「這樣的事已發生在許多俄國的企業與金融機構。必須未雨綢繆，是真正的準備，而不僅是心理上的準備」。

報導中提到，人民幣變成數位貨幣後，海外使用人民幣交易將更加方便、直接，可以不經過傳統國際銀行的匯款或結算體系。透過中國認可的銀行，在海外收取數位人民幣後，可以方便地國際間轉移，人民幣理論上將自成體系，不用再依賴美國控制的國際銀行結算體系。人民幣數位化後，可大大加快人民幣國際化的進程。

方星海強調，若人民幣國際化加速國際化，中國抵禦金融「被脫鉤」的能力會大大增強。

不過並非所有經濟學者都看好數位人民幣，自由亞洲電台的報導引述中國經濟學者胡星斗的看法，認為數位貨幣應具有個人私密性，除了使用者之外，包含政府在內的其他人無法知道如何使用這筆錢。他指出，現在中國推動的數位貨幣，並非真正意義上的數位貨幣，而僅是電子化貨幣。

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