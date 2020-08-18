中國國企高層再傳墜樓事件。陸媒報導，中國鐵道建築集團董事長陳奮健16日墜樓身亡，在前一天，中國國資委剛結束在中鐵建的巡視工作。

據上海證券交易所消息，中鐵建股份有限公司18日發布公告，指該公司董事長、執行董事、黨委書記陳奮健在16日不幸逝世，公司對此表示沉痛哀悼，目前公司生產經營情況一切正常。

陸媒澎湃新聞引述中鐵建內部人士稱，陳奮健是墜樓身亡。

中新社所屬的財經媒體「中新經緯」則指出，中鐵建官網6月24日曾發布消息稱，國資委黨委第二巡視組巡視中鐵建集團黨委工作的動員會召開。而巡視受理信訪時間到8月15日為止。

報導指出，這意味著陳奮健的逝世，恰好是國資委巡視結束的時間點。

公開資料顯示，現年58歲的陳奮健畢業於長沙交通學院土木工程系的港航工程專業，之後獲得北京大學光華管理學院的高級管理人員工商管理碩士，是教授級高級工程師，享受中國國務院「政府特殊津貼」，也是中共19大的代表。

2018年6月，陳奮健由中國交通建設集團總經理轉任中國鐵建黨委書記和董座，執掌這家大型國企已有兩年。

據2020年財富雜誌（Fortune）中文版公布的中國「500強」企業名單，中鐵建公司排名第8。