人行再放水7千億人民幣 陸股匯雙漲

受經濟數據放緩及中美關係等各方壓力的影響，中國人民銀行在8月加大投放力度，繼日前17日宣布進行人民幣（下同）7千億元的中期借貸便利（MLF）操作，連同500億元的逆回購（附賣回），扣除到期的4,100元MLF和逆回購，向市場淨投放達3,400億元，規模超出市場預期。

大陸貨幣政策逐步回歸「正常化」之際，人行寬鬆貨幣之舉，採取不調降MLF利率，擴大量能供給方式，助推股匯雙漲，上證收報3,438.8點，上漲2.34％，創7月13日以來的近5週新高，在岸人民幣則創5個月新高，盤中最高升至6.9357元附近，離岸價最高升至6.9306元。

此外，因人行放水，受中資金融股帶動，加上A股大漲，恒生指數17日也一度漲至25,588點，根據陸媒報導，大陸國務院常務會議提出最新要求，要保持流動性合理充裕，放水養魚，及深化市場報價利率改革，引導貸款利率下行。

事實上，因稅期臨近及政府債券發行干擾流動性，人行自8月7日以來即連續開展逆回購，上周更預告17日將續作MLF，但以17日宣布的7千億元MLF操作來看，期限一年，利率持平於2.95％，但8月合計到期MLF僅5,500億元來看，人行無疑大舉挹注流動性，讓市場大感驚喜。

分析指出，國內外低迷環境的雙重壓力下，人行貨幣政策不太可能全面轉向，但在「精準導向」核心政策下，將逐步由「緊貨幣」轉為「穩貨幣」，公開市場操作也將增強「鎖短放長」的力度，刺激銀行繼續放貸給實體經濟。

路透引述中信證券首席分析師明明表示，8月以來人行加大資金投放，一是地方債與國債發行速度加快，貨幣政策需配合提供流動性支持。另一方面，人行貨幣政策報告顯示，銀行為響應政策加大信貸投放，其超額儲備已降至低位，加上人行前幾月陸續收回流動性，資金短線面臨較大波動，因此加碼中長期資金投放，呵護資金水位平穩。