蘋果扶持立訊越南廠 擬組裝iPhone

iPhone組裝大單或移至越南，市場頻傳蘋果有意扶持大陸大廠立訊精密成為新的手機代工主力廠，立訊員工透露，蘋果已在夏天探訪立訊越南廠，立訊也希望擴大在越南的建設與投資。



AppleInsider在16日引述立訊越南外事經理Tang Due Bang說法稱，蘋果的確在考慮將iPhone組裝移至越南，已在夏天造訪立訊越南北江省雲中工業區的工廠，檢查規模、設施完成度以及是否有能力生產iPhone。



Tang Due Bang強調，蘋果一直在關注立訊北江省的產線，對工廠的建設速度以及當地工人的潛力留下深刻印象。



但報導指出，該工廠如宿舍等部分設施未能達到蘋果要求，宿舍環境可能是主要問題，該問題會影響蘋果批准立訊生產的進度。



不過立訊表示，將進一步擴大在越南的設備與投資，預計在工業區之外再增加兩塊土地用以建造更多宿舍，正在等待當地政府的許可。報導稱，立訊在北江省的投資已經達到2.7億美元，已有2.8萬名工人，預計該數字還會增至5到6萬名，以滿足組裝iPhone的資格。



對蘋果而言，立訊是可靠的代工夥伴。此前無線耳機AirPods的需求暴增，蘋果有意提高該產品產量，Tang Due Bang表示，在2019年底蘋果提出該要求後，立訊在短短五個月內就建造出這座占地30公頃的工廠，反映出立訊的行事效率。



此外，立訊也在7月買下緯創在蘇州的組裝廠擴大產能，未來可能在大陸、越南兩地生產iPhone。此外，據印度媒體New Indian Express報導，緯創減少大陸產能並轉投入印度，其在印度的新廠已經進入試產階段，預計9月可以進入量產。