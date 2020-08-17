李克強：宏觀政策要放水養魚

大陸國務院總理李克強17日主持召開國務院常務會議，要求深化市場報價利率改革，引導貸款利率下行。在宏觀政策方面，會議要求「放水養魚」以保住和培育市場主體，並要保持流動性合理充裕但不搞「大水漫灌」，「精準滴灌」以確保融資重點流向實體經濟特別是小微企業。

17日召開的國常會指出，要進一步強化宏觀政策針對性有效性，放水養魚，保住和培育市場主體，大力推進改革，堅定發展信心，砥礪實幹，努力完成全年發展目標任務。會議強調要保持流動性合理充裕但不搞大水漫灌，有效發揮結構性直達貨幣政策工具精準滴灌作用，確保新增融資重點流向實體經濟特別是小微企業。

會議並要求，要助力市場主體紓困發展通傳導機制，擴大企業受益面，深化市場報價利率改革，引導貸款利率繼續下行。確保小微企業全年融資量增、面擴、價降，並嚴禁銀行亂收費。同時還要防範金融風險，提高銀行服務實體經濟可持續性。

會議表示，要部署深入做好新增財政資金直接惠企利民工作，鞏固經濟恢復性增長基礎，進一步落實金融支援實體經濟的政策措施，助力市場主體紓困發展。

在貨幣政策方面，中國人民銀行在8月7日公佈2020第二季中國貨幣政策執行報告提到，因新冠肺炎疫情對經濟社會帶來嚴重衝擊，下一步貨幣政策將發揮結構性貨幣政策工具的「精準滴灌」作用，提高政策的直達性，支持實體經濟特別是中小微企業度過難關。

人行報告指出，2020年以來中小微企業融資「量增、價降、面擴」。6月底普惠小微貸款餘額年增26.5％，增速比上年末高3.4個百分點；6月企業貸款平均利率4.64％，較上年12月下降0.48個百分點；普惠小微貸款已支持2,964萬戶的小微經營主體，年增長21.8％。

報告表示，穩健的貨幣政策要更加靈活適度、精準導向，要增強針對性和時效性，根據疫情防控和經濟金融形勢把握貨幣政策操作的力度、節奏和重點，堅持把支援實體經濟恢復與可持續發展放到更加重要的位置。