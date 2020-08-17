新冠疫苗獲專利 康希諾H股一度漲逾20％

大陸疫苗廠康希諾旗下研製的新冠疫苗專利獲批，帶動17日股價應聲暴漲。康希諾H股17日早盤一度漲逾20％，最高來到232港元，截至上午10點26分，漲勢略有拉回，報223港元，漲幅15.7％。

康希諾上週亦在科創板掛牌，目前股價報人民幣368.99元，漲幅5.55％。

中國國家知識產權局表示，由中國軍科院軍事醫學研究院陳薇團隊及大陸生物科技公司康希諾生物，聯合申報的新冠病毒疫苗專利已獲批，有關專利在3月18日申請，8月11日授權。

另外，康希諾獲納入恒生綜合指數成份股，9月7日生效。

（工商時報 黃欣）

港股升逾300點至近四周新高

港股17日小幅開高持續走高，早盤最多升逾300點，來到近四週高位。

恒指17日開高29點，報25,212點，之後跌至25,163後升幅擴大。最多升327點報25,510點，創7月22日近四周高位，截至10時33分，恒指升297.73點，報25,480.74點，單日漲幅1.18％。

國企指數升142.59點，報10,409.05點，漲幅1.39％。

（工商時報 黃欣）

新冠肺炎疫苗獲專利 康希諾港股價急漲

在香港上市的中國大陸醫藥股康希諾生物所研發的新冠肺炎疫苗獲得專利權後，其股價今早急漲，截至9時50分，每股報港幣226.2元（約新台幣858元），飆升17.32%。

大陸媒體昨天報導，中國軍事科學院軍事醫學研究院團隊與康希諾生物聯合研發的「Ad5-nCoV」2019冠狀病毒疾病（COVID-19，新冠肺炎）疫苗已被官方授予專利權，成為中國第1個獲得專利的COVID-19疫苗。

報導表示，上述疫苗已在中國國內外率先進入1期、2期臨床試驗，疫苗的安全性和免疫原性得到驗證，3期國際臨床試驗正有序推進。

年初香港市場已傳出康希諾生物正在研究相關疫苗，其股價已因此持續上揚，從年初大概80元左右上升至最高280元左右的水平，其後出現獲利盤。

在疫苗獲得專利的消息傳出後，股價今早再度大漲。

2019年底，2019冠狀病毒疾病疫情在大陸爆發並蔓延至全球後，預防病毒的疫苗何時誕生備受關注，它不但成為治療病毒的救星，還可能為某公司或國家帶來豐厚利潤，不少國家都在搶先研究及推出相關疫苗。

俄羅斯上週宣布推出全球首隻疫苗，但因為缺乏臨床數據，其可信度受到質疑。

（中央社）