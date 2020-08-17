人行放水 超額續做7,000億MLF

中國人民銀行17日在公開市場開展人民幣（下同）7,000億元的中期借貸便利（MLF）操作，期限一年，利率仍持平於2.95％。該操作規模不僅遠高於本月MLF到期量的5,500億元，更遠超市場預期。

人行表示，此次MLF操作是對本月兩次MLF到期的續做，充分滿足了金融機構需求；此外17日還進行500億元7天期逆回購（附賣回）操作，利率亦持穩於2.2％。據此計算，考慮到延至17日到期的4,000億元MLF，以及100億元逆回購到期，單日淨投放3,400億元。

路透統計，本月共有5,500億元MLF到期：第一筆為上週六（15日）的4,000億元，因週末原因資金交收延至今日；第二筆到期日為8月26日，規模1,500億元。此外，本周還共有5,000億元的逆回購到期，其中17日到期100億元。

新浪財經報導，中信證券固定收益研究主管明明表示，MLF超額續作規模較大超出市場此前預期，人行8月以來資金投放量明顯增加，一改6、7月資金淨回籠的趨勢，一是因為市場流動性的需求比較大，根據貨幣政策報告，超額儲蓄率處在相對低點。二是加強財政和貨幣政策的配合，8月國債和地方債的供給較大，需要流動性支援。