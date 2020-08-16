小米增4合夥人 啟動重新創業

正值小米成立十周年之際，集團創辦人、董事長兼CEO雷軍在16日表示，該集團將新增四名合夥人，分別為王翔、周受資、張峰、盧偉冰，加上目前的五位在職的創辦合夥人，小米的合夥人團隊已達到九人。



綜合陸媒報導，王翔2015年加入小米，為小米現任集團總裁；周受資2015年加入小米，為現任集團高級副總裁、國際部總裁；張峰則在2016年加入小米，目前擔任小米集團副總裁、集團參謀長、集團採購委員會主席；盧偉冰於2019年1月才加入小米，現擔任集團副總裁、中國區總裁、Redmi品牌總經理。



而五名依然在職的小米創辦合夥人包括雷軍、副董事長林斌、首席戰略長王川、高級副總裁洪鋒和高級副總裁劉德。



此次小米組織架構上的創辦合夥人概念變更為「新合夥人」，反映小米內部正進行新生代的變革。雷軍表示，小米的合夥人制度是集團核心事項的決策機制，也是小米的文化價值觀和互聯網方法論的傳承機制。此次新合夥人加入團隊，將大大增長小米下一個十年的戰略行動耐久力，為公司提供強而有力的管理保障基礎。



此外，雷軍也宣布小米新十年創業者計畫將同步啟動。公司將選拔100位認同小米使命、願景，且在核心崗位有突出表現的年輕幹部，以激勵他們以創業者的心態投入公司業務。



雷軍指出，下一個十年小米的核心戰略將從「手機+AIoT」升級為「手機xAIoT」，更強調乘法效應。手機核心業務和AIoT生態布局，不再只是簡單的加法，也不是簡單的並列關係，而是能引起質變的方程式。



雷軍表示，十年前，智慧手機是小米成功的起點；十年後，智慧手機依然是小米最重要的核心，「智慧手機是直接關係到我們事業成敗的核心業務，使我們商業模式持續成立的基石」。



他進一步說：「AIoT要成為手機業務的催化劑、助燃劑」，AIoT構建的智慧生活要滲透更多場景，贏得更多用戶。



雷軍還表示，未來要繼續堅持小米永不更改的「三大鐵律」，即：技術為本、性價比為綱、做最酷的產品。