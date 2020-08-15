蝗災疫情水災接踵而來 陸恐爆糧食危機

全球疫情未減，偏偏大陸今年天災不斷。近期飽受暴雨、洪災侵襲，長江流域現嚴重災情，洪水淹沒眾多良田。另外廣西爆發蝗災，出現大量「蝗蟲大軍」吃光農作物，農民苦不堪言。在多重打擊下，分析機構憂心大陸下半年恐發生糧食危機。

大陸7月暴雨持續月餘，加上洩洪致使龐大農田遭淹沒，農作物收成造成極大影響。中新社報導，大陸農業農村部重點市縣農情專家諮詢組組長李茂松表示，光是早稻部分，農業農村部統計降雨受災範圍已達660萬畝。另外，大陸東北糧倉與廣西則分別遭受冰雹、蝗災打擊，進一步重創糧食供應。

近幾月大陸食品價格顯著上揚，通膨壓力陡然升溫。大陸國家統計局最新數據顯示，7月消費者物價指數（CPI）年增率為2.7％，已連續2個月增長，並創3個月新高。其中，食品價格年增率上漲13.2％，影響CPI上漲約2.68個百分點，食品中的豬肉價格增速更是飆漲85.7％，漲幅較6月擴大4.1個百分點。

為了安撫民心，大陸官方多次表態有能力保障「米袋子」安全。統計局7月中旬才宣布，大陸全國糧食已連續5年穩定在1.3兆斤以上，2019年總產量達13,277億斤，寫下糧食豐收新頁。而今年全國夏糧豐收，總產量2,856億斤，比去年增加24.2億斤，創歷史新高。

另外，大陸也擴大農產品進口以滿足國內需求。海關總署數據則顯示，今年上半年重點農產品進口量增加，其中糧食進口價值共計人民幣（下同）1,542.2億元，年增長18.1％。

中國問題專家胡星斗指出，大陸的糧食自給率仍在80％左右，仍是全球最大糧食進口國，顯示大陸高度注重糧食安全。但他坦言，受疫情、洪水及多地蝗災等影響，大陸國內下半年糧食生產仍面臨不確定性。