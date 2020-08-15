舌尖上的浪費：陸一年丟掉1,800萬噸食物

大陸「舌尖上的浪費」現象已存在多年，國務院旗下智庫中國科學院報告就指出，該國每年約浪費1,800萬噸食物，換算下來，相當於3千萬～5千萬人一年的食物量。在今年洪災等嚴重打擊糧食供應情況下，珍惜食物減少浪費顯得格外急迫，大陸國家主席習近平也再次登高一呼，重啟「光盤行動」。

每日經濟新聞報導，2018年中國科學院地理科學與資源研究所發表「中國城市餐飲食物浪費報告」，指大陸餐飲業人均食物浪費量為每人每餐93克，浪費率為11.7％，大型聚會浪費達38％，學生便當有三分之一被扔掉。

初步測算，中國城市餐飲業僅餐桌食物浪費量就在1,700萬～1,800萬噸，相當於3千萬～5千萬人一年的食物量。

2020年中，大陸南方連續數月發生洪災，加上蝗災過境，嚴重打擊糧食供應。大陸國家糧食和物資儲備局近日公布最新數據，截至8月5日，主產區小麥累計收購4,285.7萬噸，較上年同期大減938.3萬噸。包括河北、江蘇、安徽、山東、河南都有不同程度減少，其中河南減少最多，達538.8萬噸。

這讓大陸政府不得不再度正視浪費食物問題。習近平近日透過官媒新華社發公告指要堅決制止餐飲浪費行為後，上至立法機關、地方政府，下至媒體、平民小餐館陸續響應。

大陸全國人大常委會法工委巡視員張桂龍指出，法工委已決定成立工作專組開展相關工作，目前正在對國內外有關制止餐飲浪費行為的相關立法、文件和政策措施進行梳理研究。法工委下一步將會同有關方面，積極就加強制止餐飲浪費行為立法問題，認真研究、深入論證，通過多種立法、決定等形式，對制止餐飲浪費行為作出具體明確規定。

武漢餐飲協會則立刻提出推行N－1點餐模式，例如10位用餐客人，只能點9個人的菜，不夠再增加菜品，確保顧客吃好的同時，從源頭杜絕餐飲浪費。北京青年報隨即發新聞倡議讓N－1點餐模式成為日常美德。

另外，在大陸央視發文對大胃王直播吃東西現象大力批評後，直播平台跟進，包括鬥魚指出將積極響應政府相關號召，加強對之後美食類直播內容審核，杜絕餐飲浪費行為，共創風清氣朗的直播氛圍。抖音方面也表示，一經發現，將第一時間按違規程度處罰。