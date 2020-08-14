全球之冠！騰訊吃雞手遊 7月吸金2億美元

今(8/14)日大陸財經新聞重點摘要：

1.陸7月規模以上工業增加值增4.8％ 與6月持平

大陸國家統計局14日公布數據，大陸7月規模以上工業增加值實際年增長4.8％，增速與6月持平。

此外，大陸7月規模以上工業增加值按月實際增長0.98％。2020年前7個月，大陸規模以上工業增加值實際年減0.4％。

細分類別比較，大陸7月份採礦業增加值年減2.6％。製造業年增6.0％。電力、熱力、燃氣及水生產和供應業年增1.7％。

此外，7月大陸國企增加值年增4.1％，股份制企業增長4.2％，外商及港澳台商投資企業增長7.6％，私營企業增長4.2％。

2.SOHO中國終止與百仕通私有化談判 股價跌5％

SOHO中國13日晚公告，已終止3月11日公告提及的潛在交易討論，迄今並未致使就潛在交易的條款達成共識。

此前頻傳正與SOHO中國進行私有化談判的是私募巨頭百仕通，如今談判終止也影響SOHO中國股價，14日早一度跌近10％，現跌逾5％。

SOHO中國股價現跌5.32％報2.67港元，跌幅較早盤有所收斂，早盤一度跌至9.57％。

值得關注的是，SOHO中國自2014年至2019年10月頻繁出售在大陸的資產，且期間並未再購入新項目。

3.吃雞熱度不減 騰訊PUBG手遊7月吸金2億美元冠全球

吃雞遊戲夯，助推大陸遊戲巨頭7月獲得佳績。Sensor Tower數據顯示，7月騰訊的「PUBG Mobile」、「和平精英」共在全球吸金2.08億美元為手遊收入冠軍，數據更較去年同期增長10.8％。

Sensor Tower指出，當中大陸玩家貢獻了56.6％的收入，美國和沙烏地阿拉伯玩家分別貢獻10％和5.6％。

除PUBG之外，騰訊「王者榮耀」7月收入也超過1.92億美元，年增高達34.8％，列收入榜第二。其中大陸版本貢獻94％收入，台灣版本貢獻2.4％收入占比第二。

單論App Store收入，「王者榮耀」登頂力壓全球手遊，「PUBG Mobile」、「和平精英」居次。

4.陸前7個月固定資產投資下降1.6％

大陸國家統計局14日公布數據，2020年前7個月，大陸固定資產投資（不含農戶）達人民幣32.9214兆元，年減1.6％，降幅比前6個月收窄1.5個百分點。

數據顯示，大陸前7個月民間固定資產投資18.4186兆元，下降5.7％，降幅較前6個月收窄1.6個百分點。

此外，前7個月大陸房地產開發投資7.5325兆元，年增3.4％，增速比前6個月提高1.5個百分點。其中，住宅投資5.5682兆元，增長4.1％，增速提高1.5個百分點。

5.百度Q2財報 淨利增逾4成

大陸網路巨頭百度美股時間14日盤後發布Q2財報，期間實現營收人民幣（下同）260.3億元，年減1％。淨利方面為36億元，年增48％。Non-GAAP計淨利50.8億元，年增40％。

百度表示，相較充滿挑戰的Q1，百度核心業務在Q2出現反彈，實現營收189.3億元，季增24％。百度App端內收入連續兩個季度實現增長，兒新基建加速AI商業化落地，百度AI新業務收入實現兩位數年增。

百度董事長兼CEO李彥宏表示，在AI技術驅動下，行動生態的三大支柱及行銷雲服務平台進展迅速。本季度儘管總體環境充滿挑戰，但端內收入仍在增長，並看好增速強勁的AI新業務成未來幾年成為營收增長的重要動力。

6.愛奇藝遭美調查 股價盤後重挫12％

大陸影視串流平台愛奇藝美股時間13日盤後公布財報，其中披露遭到美國證券交易委員會（SEC）調查，消息影響愛奇藝盤後股價重挫12.4％。

愛奇藝財報表示，SEC要求公司提供自2018年1月以來的財務及營運記錄，並尋求做空機構WolfPack於4月的報告中提及的財務內容。愛奇藝指出，公司已聘請顧問，針對做空機構的指控進行內部審核，表示無法預計美國證監會調查的時間和結果。

此前Wolfpack報告稱，愛奇藝在2018年IPO前就有詐欺行為，並估計愛奇藝將2019年收入誇大人民幣（下同）8億至13億元，並有高估用戶數等行為。

在業績方面，愛奇藝Q2營收74億元人民幣。

7.京東物流30億人幣收購跨越速運

京東14日公告，子公司京東物流將收購在大陸專門從事限時速運服務的跨越速運集團有限公司的控股權益，以總對價人民幣（下同）30億元收購跨越速運現時股份，交易預計在Q3完成。

京東物流CEO王振輝指出，與跨越速運合作將加強京東的一體化供應鏈管理、推進技術創新和加快擴展向第三方商戶提供的服務。京東物流與跨越速運將利用各自優勢及合作產生的作用，持續提升客戶體驗、改善京東物流和社會整體供應鏈效率。

陸媒整理，跨越速運於2007年成立，擁有當天達、次日達、隔日達三大時效產品，以及同城當日、同城次日、生鮮速運等特色服務模式，此前也多次入選大陸相關的獨角獸榜單。

8.陸7月社會消費品零售總額年減1.1％

大陸國家統計局14日公布數據，大陸7月社會消費品零售總額人民幣3.2203兆元，按年下降1.1％，降幅較6月收窄0.7個百分點，而扣除價格因素實際下降2.7％。

數據顯示，大陸7月扣除汽車以外的消費品零售額2.8894兆元，下降2.4％。2020年前7個月社會消費品零售總額20.4459兆元，下降9.9％。

統計局表示，數據顯示市場銷售繼續回暖，商品零售月度年增速由負轉正。7月按消費類型分，餐飲收入3,282億元，下降11.0％。商品零售2.8920兆元，增速年內首次由負轉正，增長0.2％。