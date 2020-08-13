不點名批美 大陸在台海實戰化軍演

中共解放軍東部戰區（前身為南京軍區）官方微博13日宣布，近日在台灣海峽及南北兩端連續實施實戰化演練。該戰區發言人指出，「個別大國」在涉台問題上「消極動作不斷」，向台獨勢力發出嚴重錯誤信號，嚴重威脅台海地區和平穩定。

解放軍上一次在台海附近演習為2020年6月，當時東部戰區的陸軍第73集團軍兩棲重型合成旅，在大陸東南海域進行海上實彈射擊。這次共軍言明在台灣海峽及南北兩端演習，範圍大且更靠近台灣，讓台海緊張局勢大為增溫。

針對共軍在台灣海峽南北端舉行軍演，我國防部13日表示，國軍運用聯合情監偵作為，對於台海周邊情勢以及海、空域動態，均有嚴密掌握應處，「目前狀況正常，請國人放心」。國防部強調，兩岸穩定是區域和平的基石，國軍將持續建構堅實國防力量，有能力也有決心，捍衛國家的自由民主與主權，並為區域的安全與穩定做出貢獻。

根據中共解放軍東部戰區13日的微博公眾號，東部戰區發言人、解放軍空軍大校張春暉表示，近日，解放軍東部戰區多軍種多方向成體系出動兵力，在台灣海峽及南北兩端連續組織實戰化演練，進一步檢驗提升多軍種聯合作戰能力。

張春暉強調，「台灣是中國領土不可分割的一部分」，東部戰區實施的演練是針對當前台海安全形勢和維護國家主權需要採取的必要行動。

近期因中美關係緊繃，加上日前日本前首相森喜朗、美國衛生部長阿薩爾（Alex Azar）等國際政要接連訪台，捷克參議院議長維特齊月底也將來台，觸動陸方敏感神經。

另一方面，美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）12日在訪問捷克期間指出，當前中國在全球經濟、政治及社會方面的影響力，已成為比冷戰時期的蘇聯更難應付的對手，但現況並非「冷戰2.0」，呼籲歐洲各國要合作抗衡。

蓬佩奧表示，中共慣於利用經濟實力，扼殺其他國家的自由，威脅支持香港、台灣及新疆的各國官員。他讚揚捷克在過去一年敢於面對中國挑戰的官員，包括捷克參議院領袖計劃8月底訪問台北。