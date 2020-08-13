川普封殺陸企 CNN：阿里巴巴是下個目標

從華為、字節跳動的TikTok、到騰訊的微信，美國不斷封禁大陸科技領頭企業，而它下一步又要瞄準誰？美國有線電視新聞網（CNN）在一篇分析文章中說，全球最大的零售體和互聯網集團之一：阿里巴巴，可能成為川普政府的下一個目標。



CNN表示，這些針對大陸企業的行動，標誌著川普政府對大陸日益增長的科技實力的反擊急劇升級，毫無疑問，川普政府要迫使跨國企業在中美之間做出選擇。

「我們正處在一個範式轉變過程中，地緣政治現在正在經歷一個歷史性的轉變。」新加坡國立大學客座高級研究員亞歷克斯‧卡普里說，華盛頓官員正在對大陸科技公司提出「更多指控」，這表明，川普政府確實在尋求與科技行業脫鉤。

CNN分析說，與字節跳動和華為不同，阿里巴巴在向西方市場擴展方面並沒有取得非常大的成功，但卡普里表示，阿里巴巴是大陸的國家級科技領軍企業，這一點或許足以成為華盛頓發起攻擊的理由。

阿里巴巴運營的電子商務平台廣受歡迎，大部分可在大陸和其他東南亞市場上使用，其旗下的支付寶與騰訊的微信支付，都是大陸最具主導地位的支付應用之一。

CNN說：「華盛頓方面的任何行動可能都不會影響該公司在大陸的電子商務和零售業務。」而即便是對阿里巴巴在美雲業務的制裁也將是微乎其微的，因為雲服務在阿里巴巴總收入中所佔比例不到10%。

儘管阿里巴巴從美國市場獲得的收入很少，但美國仍然是其一個重要市場。去年，阿里巴巴向美國小企業開放了電子商務業務，並首次推出天貓平台英文版。許多美國大公司已在天貓上註冊，包括蘋果、Nike和嬌生。

雖然阿里巴巴暫未被川普「點名」要制裁，但美國官員卻一直在關注它。報導提到，上周，美國國務卿蓬佩奧在敦促美國公司將所謂的「不可信」的大陸技術從美國數字網路中移除時，提到了阿里巴巴的名字。

CNN說：「但上周，針對微信發佈的、措辭廣泛的行政命令表明，華盛頓可能準備撒更大的網。」

「選擇蘋果還是微信？」這是新加坡《聯合早報》12日的文章標題。川普6日簽署行政令，宣稱TikTok和微信對美國國家安全構成威脅，並將在45天後禁止任何美國個人或實體與TikTok、微信及其大陸母公司進行任何交易。

CNN說：「美國公司也可能受到強加給大陸科技公司制裁的影響。」如果華盛頓迫使蘋果公司將字節跳動、阿里巴巴、騰訊的所謂「不可信的」應用從應用商店移除，那麼iPhone對大陸買家的吸引力將大大降低。

獨立資產管理機構Red Gate創始人邵慶曉說：「對蘋果的損害將遠遠大於對騰訊的損害。」（中時新聞網 趙永紝）

文章來源：CNN

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